Nuova tournée in Giappone in vista per l’Orchestra di Roma: venti tappe e un mese di concerti, tra i primi di gennaio e i primi di febbraio 2020, che porteranno l’Orchestra ad esibirsi a Tokyo, Yokohama, Takasaki, Nagoya, Kyoto, Utsunomiya, Sendai, Kawasaki, Omiya, Chigasaki, Seitoky, Kodara, Sangamyo. Yaizu-Shi, Shimoneseki, Hakata-ku, Sakai-ku, Matsumoto, Kitagami, e Iwaki.

L’Orchestra, che si avvale della direzione artistica di Antonio Pellegrino e della collaborazione di 45 musicisti di alta professionalità, ha già al suo attivo più di 70 concerti in Giappone negli ultimi dieci anni.