Cristina Di Silvio, Londra 2023, Wintrade Woman Global Summit, sarà portavoce delle Pari Opportunità

Un evento che storicizzerà il ruolo della Donna nel mondo del lavoro, con il concept delle Pari Opportunità divulgato in contesto di grande visibilità.

Pone questo tema al Centro di un new Deal che vede testimonial la Dott.ssa Di Silvio.

Pari opportunità in ottica francese? Si, dichiara: “Ho lavorato per anni nel mondo della Diplomazia Atlantica con ruoli di alta responsabilità”.

Intendo divulgare la dottrina delle Pari Opportunità, da un grande Palco; l’evento di Londra, perché come sovente dichiaro: “il ruolo della Donna é primario e va tutelato. E’ una Mission che intendo supportare mediaticamente soprattutto onLine dove tutto si storicizza per il futuro.”

Oggi nell’egida di guardare alla formazione della Next Generation, cioè agli elettori di qualsiasi pensiero, nazionalità e religione di domani.