Trovati 18 migranti afghani morti in un camion a Sofia

Indagate sei persone.

Diciotto migranti afghani sono stati trovati morti all’interno di un camion abbandonato su una strada sterrata nei pressi della capitale Sofia.

I pubblici ministeri hanno detto che il camion è stato lasciato vicino al villaggio di Lokorsko dopo che l’autista e il suo compagno hanno scoperto che molte delle 52 persone negli scomparti nascosti del camion, che erano stati isolati con un foglio, avevano le vertigini e alcune erano già morte.

La scoperta di venerdì è stata l’incidente più mortale legato al contrabbando di persone in Bulgaria mentre il paese lotta con un’ondata di attraversamenti illeciti delle frontiere.

Il camion trasportava gli afghani che erano arrivati ​​dalla Turchia e si stavano dirigendo verso l’Europa occidentale attraverso la Serbia, hanno mostrato le prime indagini.

Hristo Krastev, un portavoce dell’ufficio del pubblico ministero di Sofia, ha detto ai giornalisti che i sei bulgari incriminati nel caso includevano il presunto capobanda del gruppo di contrabbandieri.

Rischiano fino a 15 anni di carcere se condannati con l’accusa di omicidio colposo e partecipazione alla criminalità organizzata e al traffico di esseri umani.

Uno dei sospetti rimane latitante ed è stato incriminato in contumacia, mentre altri due che erano stati arrestati non dovrebbero essere incriminati.

Gli investigatori hanno detto che gli autisti del camion hanno sentito forti rumori e colpi provenire dal retro, ma si sono fermati solo più tardi, quando hanno scoperto le vittime morte e sono fuggiti, ha detto il vice procuratore generale Borislav Sarafov.

“Le persone trasportate sono state rannicchiate e spinte l’una contro l’altra come in un barattolo di latta… Sono morte lentamente e dolorosamente per 30-60 minuti. È una tragedia umana straordinaria”, ha detto Sarafov ai giornalisti.

Alcune delle 34 persone soccorse sono rimaste in ospedale, alcune per avvelenamento da monossido di carbonio dovuto all’inalazione dei gas di scarico.

Le vittime, ritenute di età compresa tra i 13 e i 35 anni, avevano pagato fino a 7.000 euro ($ 7.500) ciascuna ai contrabbandieri, ha detto Sarafov.

“È stato per avidità che i contrabbandieri hanno trasportato 52 persone. In precedenza avevano trasportato tra le 25 e le 35 persone alla volta, almeno due volte al mese”, ha affermato.

I nascondigli sono stati rivestiti con un foglio di alluminio per rendere la presenza dei migranti non rilevabile dalle telecamere termiche, ha aggiunto.

La Bulgaria, un membro dell’UE che funge da gateway per molti rifugiati e migranti che sperano di entrare nel blocco, ha cercato di rafforzare la sicurezza per fermare un numero crescente di persone che cercano di attraversare il confine meridionale con la Turchia.

La nazione balcanica ha anche affrontato crescenti accuse di abusi da parte delle forze di sicurezza che cercavano di impedire alle persone di entrare, con richiedenti asilo che affermano di essere stati respinti, rinchiusi, spogliati e picchiati.

La Bulgaria ha negato le accuse.

Nel 2015, tre camionisti bulgari sono stati arrestati e successivamente accusati della morte di 71 migranti trovati morti lungo un’autostrada austriaca.

Nell’ottobre 2019, la polizia britannica ha trovato i corpi di 39 persone all’interno di un container refrigerato che era stato trasportato in Inghilterra. La polizia ha detto che tutte le vittime, di età compresa tra i 15 ei 44 anni, provenivano da villaggi poveri del Vietnam e si credeva che avessero pagato contrabbandieri per portarle in un viaggio rischioso verso una vita migliore all’estero.

La polizia ha detto che sono morti per una combinazione di mancanza di ossigeno e surriscaldamento in uno spazio chiuso. Il camion scoperto nella cittadina di Grays, a est di Londra, era arrivato in Inghilterra su un traghetto da Zeebrugge in Belgio.