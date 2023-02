Darwin Day: oggi si celebra il padre dell’evoluzione

Il 12 febbraio si celebra il Darwin Day per ricordare la nascita di Charles Darwin, padre della teoria dell’evoluzione. Questa ricorrenza è nata in Inghilterra e negli Stati Uniti subito dopo la morte del biologo britannico, avvenuta nel 1882, e continua ancora oggi in tutto il mondo.

La giornata è diventata occasione per ispirare le persone, invitandole a riflettere sui valori della ricerca scientifica e del pensiero razionale e sulla loro importanza per la società. Gli appuntamenti iniziano a febbraio, ma grazie a eventi collaterali come dibattiti e conferenze proseguono fino al mese di aprile. In Italia i Darwin Day sono stati celebrati a partire dal 2003 e continuano ad avere un importante seguito anche oggi visto.

Nonostante sia stata pubblicata nel 1859 all’interno del libro “L’origine delle specie per selezione naturale”, la teoria dell’evoluzione “è ancora giovane e attualissima”, ha sottolineato in passato in un’intervista all’Ansa lo zoologo Carlo Alberto Redi, membro dell’Accademia dei Lincei.

“Giorno dopo giorno emerge sempre più chiaramente la sua profonda validità a qualunque livello di organizzazione del sistema vivente, anche a livello cellulare”, ha spiegato l’esperto. “Le teorie sull’adattamento delle specie viventi all’ambiente oggi, in piena emergenza climatica e ambientale, sono più che mai attuali. L’evoluzione della specie è scienza. È stato dimostrato che sopravvivono meglio gli esseri di piccole dimensioni, poco specializzati e versatili”, ha dichiarato invece il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi a Rainews.

La teoria è ancora oggi profondamente attuale: non è un caso, infatti, “che gli oncologi parlino in termini darwiniani di selezione delle cellule tumorali, mentre nella biologia sappiamo che le staminali progenitrici attuano strategie darwiniane di selezione delle cellule più capaci di andare avanti”, ha aggiunto Redi.

“La rivoluzione più importante portata da Darwin è stata scoprire che l’intelligenza e le emozioni non appartengono solo al ‘sapiens’, ma sono patrimonio condiviso di tutti gli animali. Gli stessi conflitti che vive l’uomo appartengono a tutto il mondo animale, anzi l’intelligenza, dice Darwin, parte dal mondo animale. Lo dimostrano anche i virus, esseri piccolissimi che sanno resistere e mutare a seconda delle condizioni ambientali”, ha sottolineato Tozzi.

Sono centinaia le conferenze, i dibattiti e gli eventi in programma tra università, musei e laboratori in tutto il mondo per celebrare il compleanno di Darwin, nato a Shrewsbury, capoluogo della contea di Shropshire, non molto lontano dalla frontiera con il Galles, il 12 febbraio 1809.

Molte le iniziative anche in Italia, da Nord a Sud, come gli eventi in programma al Museo di Storia Naturale di Milano sulla comunicazione visiva in natura, con conferenze e laboratori dedicati, o quelli del MUSE di Trento sull’evoluzione della coesistenza tra animali e selvatici, che prevedono proiezioni, attività, giochi e laboratori per tutte le età.

A Bari oggi 12 febbraio si tiene un incontro sul tema a titolo “Darwin Day: Gli usi rituali della natura”, con il botanico Mario de Tullio e il micologo Rocco Lovino, mentre a moderare c’è Domenico Pignone, ricercatore emerito del Cnr. Al termine è prevista una degustazione realizzata da FRANZISKA, Chef esperta di Archeologia Gastronomica.

A Roma, il Museo delle Civiltà ricorda la nascita di Charles Darwin con una visita guidata gratuita per ragazzi e famiglie e, fino al 18 febbraio, sono previsti percorsi per le scuole con tariffe agevolate al Bioparco. A Napoli è in corso il WEEKENDarwin al Museo Darwin-Dohrn, con visite guidate a cura del paleontologo Marco Signore.

A Pisa, il prossimo 23 febbraio, è invece in programma la conferenza “Darwin Day: Gli incubi di Darwin”, che tratterà il tema dell’ evoluzione e del comportamento animale, a cavallo tra biologia e filosofia: interverranno lo storico della filosofia Emanuele Coco, l’etologo Federico Cappa e la ricercatrice in Estetica Mariagrazia Portera.

Saranno dunque giornate, queste, “importanti per creare una cittadinanza scientifica, perché è necessario che i cittadini abbiano minime conoscenze per esprimersi in autonomia sui temi scientifici, dalle staminali embrionali alla sperimentazione animale. Ne va della democrazia”, ha sottolineato in conclusione Redi.