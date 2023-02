L’UE rafforza il suo sostegno all’Ucraina

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si è recata giovedì a Kiev accompagnata dal capo della politica estera dell’UE Josep Borrell per il primo incontro ad alto livello tra la Commissione europea e il governo ucraino.

“Con la visita del Collegio a Kiev, l’UE sta inviando oggi un messaggio molto chiaro all’Ucraina e oltre, sulla nostra forza collettiva e sulla nostra determinazione di fronte alla brutale aggressione della Russia”, ha affermato la presidente Von der Leyen.

L’incontro si è concentrato sull’approfondimento della loro cooperazione, sulla ricostruzione postbellica dell’Ucraina e sul percorso del paese verso l’adesione all’UE, a cui è seguito venerdì un vertice UE-Ucraina.

Von der Leyen ha anche affermato che “continueremo a imporre un prezzo pesante alla Russia fino a quando non cesserà la sua aggressione. L’Ucraina può contare sull’Europa per aiutare a ricostruire un paese più resiliente, che proceda nel suo percorso di adesione all’UE”.

Come già accennato, l’UE ha in programma di imporre un decimo round di sanzioni alla Russia un anno dopo la sua invasione dell’Ucraina il 24 febbraio e di raddoppiare il numero delle truppe ucraine che ricevono addestramento militare negli Stati membri dell’UE.

Nel suo discorso, la presidente della Commissione ha anche annunciato una serie di nuove misure a sostegno dell’Ucraina. “Due settimane fa, abbiamo erogato la prima tranche della nostra assistenza finanziaria di 18 miliardi di euro per il 2023. Complessivamente, il sostegno economico, umanitario e militare dell’Unione europea all’Ucraina ammonta ora, dall’inizio della guerra, a quasi 50 miliardi di euro”.

Inoltre, si dice che la Commissione stia lavorando per un contributo di 1 miliardo di euro a una rapida ripresa, oltre a lavorare per ripristinare infrastrutture energetiche vitali.

“Inizia nelle case degli ucraini. Da questa settimana, le lampadine a LED sono disponibili per i cittadini ucraini presso l’ufficio postale. Questi sono i primi lotti dei 30 milioni di lampadine a LED che avevamo promesso. Ma in realtà, sono felice di annunciare che possiamo superare il nostro obiettivo. Ora siamo in grado di fornire 35 milioni di lampadine a LED”.

Ha annunciato che l’UE sta fornendo 2.400 generatori aggiuntivi che vanno ad aggiungersi ai 3.000 già consegnati dall’inizio della guerra. “E accanto agli Stati membri della Comunità dell’energia, metteremo a disposizione oltre 150 milioni di euro per l’acquisto di attrezzature energetiche vitali per l’Ucraina. Infine, invitiamo l’Ucraina alla nostra piattaforma energetica per l’acquisto congiunto di gas”.

Le due parti hanno firmato un protocollo d’intesa sui gas rinnovabili, come il biometano o l’idrogeno. “Quindi passi molto concreti nella direzione della ricostruzione verde dell’Ucraina”.

“La ricostruzione è il grande argomento generale”, ha continuato. “Siamo in questa battaglia insieme e insieme ricostruiremo questo bellissimo paese. Quindi, ora lavoriamo insieme per mettere a disposizione 1 miliardo di euro per l’inizio della rapida ripresa”.

Secondo il presidente della Commissione, la Russia sta già pagando a caro prezzo la sua invasione a causa delle sanzioni Ue, “respingendola indietro di una generazione”. Oltre a un decimo pacchetto di sanzioni, verrà introdotto un ulteriore tetto massimo sui prodotti petroliferi russi. La Russia dovrà anche pagare per la distruzione che ha causato e contribuire alla ricostruzione dell’Ucraina.

“Pertanto, stiamo esplorando con i nostri partner come utilizzare i beni pubblici della Russia a vantaggio dell’Ucraina”. Ha anche affermato che la Russia deve essere ritenuta responsabile nei tribunali per i suoi crimini. Di conseguenza, sarà istituito all’Aia un Centro internazionale per il perseguimento del crimine di aggressione in Ucraina. Questo Centro coordinerà la raccolta delle prove.

Inoltre, “stiamo collegando sempre più le nostre persone, le nostre aziende e le nostre città”, ha affermato la presidente von der Leyen. Ora ci sono 100 grandi città nell’UE che sono gemellate con 36 città ucraine. Quasi 1.000 città più piccole nell’Unione europea hanno partenariati con i comuni in Ucraina.

Questa guerra di aggressione ha spezzato così tante vite, ha detto e ha lasciato molti bambini orfani. L’UE aiuterà l’Ucraina a far fronte al problema sostenendo un nuovo sistema di assistenza familiare all’infanzia al posto delle istituzioni. Per cominciare, l’UE stanzierà 10 milioni di euro per l’elaborazione di una moderna strategia per l’assistenza all’infanzia basata sulle migliori pratiche nell’UE.

Verso la fine del suo discorso, ha affrontato l’integrazione dell’Ucraina nell’UE, una questione che è in cima all’agenda dell’Ucraina. È stato chiaro dal discorso del presidente Zelensky alla conferenza stampa che considera l’adesione all’UE come un passo logico nel prossimo futuro e un forte incentivo per l’Ucraina a difendersi dalla Russia in una guerra per i valori europei comuni che la uniscono all’UE.

Su questo punto, il presidente della Commissione non poteva che incoraggiare l’Ucraina a continuare a prepararsi all’adesione lottando per la sua stessa esistenza, senza dare alcuna data. Nel frattempo, l’Ucraina sarà invitata a partecipare a importanti programmi europei. “Questo darà all’Ucraina vantaggi vicini a quelli dell’adesione all’UE in molti settori”.

“La tua resistenza e la resistenza del tuo popolo e la tua determinazione ad aderire all’Unione Europea sono impressionanti”, ha detto. “Hai preparato brillantemente la tua domanda di adesione all’Unione Europea. Sei diventato un paese candidato mentre combattevi contro un’invasione”. Ha assicurato che l’Ucraina sta compiendo “impressionanti progressi per soddisfare i sette passaggi del parere della Commissione” nel giugno 2022.

La corruzione in Ucraina è ancora motivo di preoccupazione, ma è confortata nel vedere che gli organismi anticorruzione in Ucraina sono all’erta ed efficaci nell’individuare i casi di corruzione. “Vi elogio anche per aver reagito così rapidamente a livello politico per garantire che la lotta alla corruzione dia risultati tangibili e sia ulteriormente rafforzata”.

L’incontro di giovedì è stato copresieduto dal presidente von der Leyen e dal primo ministro ucraino Denys Shmyhal. Durante l’incontro, von der Leyen ha consegnato il cosiddetto rapporto analitico della Commissione, che integra il suo parere sulla domanda di adesione dell’Ucraina all’UE.

La relazione fornisce una sorta di fotografia della situazione per quanto riguarda la capacità dell’Ucraina di adempiere agli obblighi derivanti dall’adesione all’UE nei 33 capitoli dell’acquis, ma manca di una valutazione complessiva. In effetti, fa il punto della situazione nel giugno 2002 e non include alcuna informazione aggiornata sullo sviluppo da allora se la sostanza del capitolo è stata trattata nel parere della Commissione.

La Commissione si concentrerà su una valutazione dettagliata della conformità dell’Ucraina all’acquis dell’UE e della preparazione all’adesione all’UE nel contesto del prossimo pacchetto di allargamento nell’autunno 2023. Prima di ciò, informerà l’Ucraina già in primavera in merito al suo parere sulle misure prioritarie che al paese è stato chiesto di attuare nel processo di adesione.

Il primo ministro Shmyhal ha espresso le aspettative dell’Ucraina di un rapido processo di adesione con una decisione sull’avvio dei negoziati verso la fine di quest’anno, seguita dall’adesione all’UE due anni dopo. Normalmente occorrono diversi anni prima che un paese candidato avvii e porti a termine i negoziati di adesione, ma l’Ucraina è un caso unico, un paese che sta lottando per la propria esistenza e non ha tempo da perdere.