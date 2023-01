Greta Ray – “HATERS” il nuovo singolo disponibile su tutti i digital store

Dopo una maturazione artistica facilmente riscontrabile nella cura posta nella scelta delle parole, è ora disponibile il nuovo singolo di Greta Ray, un’artista poliedrica che ha al suo attivo numerosi singoli di successo nonostante la giovanissima età.

L’esigenza di Greta, che firma di suo pugno l’intero testo, è quella di porre l’accento sui numerosi pericoli che si nascondono dietro le tastiere e dentro il web, sempre più feroce nei confronti di soggetti deboli che spesso, dopo attacchi cattivi e gratuiti, precipitano in forme depressive che a volte si trasformano in tragedie. Il cyber bullismo è una piaga sociale sempre più sanguinante ad opera di persone che per il solo malato gusto di ferire, attaccano violentemente i più fragili per togliere loro la pace. Non si limita però alla sola condanna del cyber bullismo la canzone di Greta Ray, ma vuole essere, soprattutto, un appassionato invito alle vittime di rimanere sordi ad ogni insulto e andare avanti a testa alta, dritti per la propria strada. Un testo, dunque, più che attuale e che vuole smuovere le coscienze ed esprimere solidarietà a quanti vengono tormentati da queste nuove figure criminali.

La musica di Haters è di Fausto Cogliati che sposa lo spirito del testo, rafforzandone il messaggio è prodotto da Greys Production ed è distribuito dalla label americana Estabrook Road Records.

“Haters”, dopo poche settimane supera un milione di ascolti su spotify.

Il 13 Dicembre 2022 esce il video ufficiale di “Haters” https://youtu.be/7_WrvXWmDe4

Seguite Greta Ray su:

OFFICIAL WEB SITE: www.gretarayofficial.com

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/greta_ray_official/

FACEBOOK: https://it-it.facebook.com/GretaRayModelSinger

TIKTOK: https://www.tiktok.com/@gretarayofficial?language=it&sec_uid=MS4wLjABAAAAfLr7kYxyHV7gKOLP5hccaDh08Ead_o8AgzxeHtlS8hLljVyGGqWWThrPypknyj7n&u_code=2ai6dk9jlb1jd&utm_campaign=client_share&app=musically&utm_medium=ios&user_id=54114918160936960&tt_from=copy&utm_source=copy&source=h5_m&_r=1

YOUTUBE: https://www.youtube.com/@GretaRay

SPOTIFY: https://open.spotify.com/artist/5fAn1uEAp0H0XBXnoKqlkl?si=BUhb98uqSB6jE1KEvuSLHQ

iTUNES: https://music.apple.com/it/artist/greta-ray/1290735724