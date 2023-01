Special Event Dream Travel

Nella serata del 22 gennaio 2023, presso il locale Hollywood di Milano, si è svolto un grande evento di premiazione della docu-serie DREAM TRAVEL, ideata e diretta dalla GD Agency.

Numerosi gli ospiti, tra cui le concorrenti delle varie edizioni, i collaboratori delle puntate, nonché proprietari delle strutture che hanno ospitato la trasmissione, le piattaforme televisive sulle quali è stato possibile seguire tutte le avventure, quali MS MOTOR di SKY, Lombardia TV e Bom Channel, tutti gli sponsor sia della serie sia della serata, e innumerevoli invitati.

Buffet, musica, premiazioni e tanto altro durante la serata, dj set e divertimento hanno reso questa serata unica e speciale.

Un ringraziamento, dunque, va a tutti coloro che hanno partecipato e che avranno piacere a collaborare con noi in futuro, ringraziamo Vanille Patis per la splendida torta e tutte le delizie da lei preparate, e ringraziamo in fine tutti gli sponsor, quali: LUMIA srl, AZ Assicurazione, CVG Milano, Antonello Orani, Prima Zafferano, Musta Arjan, Picano Rent, costruzioni Meazzi, Fin Restaurant, Riad Dry Gin e Case x Te.