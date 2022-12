Napoli è la città più richiesta per festeggiare il 2023

Americani, francesi, spagnoli, oltre che ovviamente turisti provenienti da tutte le parti d’Italia, secondo l’osservatorio turistico Otei-Abbac Napoli è una delle destinazioni più cercate per festeggiare l’arrivo del 2023, con il rischio sold out per le notti del 31 dicembre e 1 gennaio.

Meteo favorevole, tanti eventi in piazza e prezzi abbordabili, sono queste le principali tematiche per cui, secondo gli esperti, il capoluogo campano attrarrà così tanti turisti nei prossimi giorni. Occhio alle truffe sostiene l’Abbac che lancia un messaggio soprattutto verso viaggiatori dell’ultimo minuto.

“È utile accertarsi dell’effettiva esistenza delle strutture ricettive – dichiara il presidente Abbac Agostino Ingenito – Abbiamo ricevuto segnalazioni di offerte di pernotti e pacchetti di strutture inesistenti, ecco perché consigliamo di verificare in rete, accertandosi con le recensioni e disponendo pagamenti online con transazioni certificate”.

L’Abbac promuove inoltre la scelta condivisa dei sindacati ed aziende di trasporto di garantire mobilità durante la notte del Capodanno: “È un grande segnale di maturità rispetto agli anni scorsi che deve motivare a scelte più incisive e strutturali per accoglienza e servizi che ci possano allineare a standard di città europea. Bene anche il sistema di sicurezza con maggiore sinergia interforze e presenze in strada per garantire turismo e festa in sicurezza”.