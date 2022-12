Bossi allontana Salvini dalla Lega, nuovo gruppo Lombardia si chiamerà Comitato Nord

Visto “il malessere interno”, la “non predisposizione all’ascolto delle innumerevoli criticità territoriali” e “l’abbandono totale delle tematiche autonomiste nordiste”, tre consiglieri regionali lombardi della Lega, Roberto Mura, Federico Lena ed Antonello Formenti, hanno deciso di lasciare il gruppo Lega Salvini Premier e intendono costituire un nuovo gruppo regionale al Pirellone, protocollato con il nome di Comitato Nord, la corrente autonomista e nordista fondata da Umberto Bossi.

La decisione di formare il nuovo gruppo è strettamente legata ai tempi delle prossime elezioni regionali. Per evitare la raccolta firme, infatti, ‘Comitato Nord’ doveva costituirsi prima che il governo indicesse le consultazioni elettorali. Anche il simbolo scelto richiama la corrente bossiana, con la scritta Comitato Nord e i colori tipici della Lega, il verde, il giallo e il blu. Come presidente del gruppo è indicato Roberto Mura. Gli altri due componenti sono Antonello Formenti e Federico Lena.

Il coordinatore lombardo della Lega Fabrizio Cecchetti ha fatto sapere i tre consiglieri sono stati espulsi dal Comitato di disciplina e garanzia perché con la loro decisioni hanno tradito “il mandato ricevuto da migliaia di elettori e militanti leghisti e abbandonare il gruppo regionale della Lega”.

Cecchetti prosegue spiegando che “è inverosimile parlare di scelta dettata da ‘criticità territoriali e abbandono delle tematiche autonomiste’, riferendosi alla Lombardia, pensando che il nostro movimento ha cinque ministri lombardi, pensando ai miliardi appena sbloccati dal ministro Salvini per opere infrastrutturali lombarde, pensando all’accelerazione impressa dal ministro Calderoli all’iter dell’autonomia regionale o tanti dossier lombardi, primo fra tutti quello delle Olimpiadi, subito presi in mano dai nostri ministri”.

“Chiederò a Matteo Salvini l’annullamento del provvedimento disciplinare per i tre consiglieri lombardi, perché la Lega ha bisogno di unità”. Lo ha detto Umberto Bossi, come riporta su Facebook Paolo Grimoldi, indicato dal Senatùr come coordinatore del Comitato Nord. “Negli ultimi giorni – ha aggiunto Bossi – abbiamo recuperato molte persone che si erano allontanate dalla nostra Lega, e ci impegneremo nel continuare su questa strada”.