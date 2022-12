La frenata della Lega sulle pensioni minime crea tensioni in maggioranza

Tensione nella maggioranza di governo sulle pensioni minime. Il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon (Lega) è intervento sul tema delle risorse per innalzarle a 600 euro, come chiesto da Forza Italia: “Non subito, ma lo faremo durante la legislatura”.

Venerdì intanto convocata una cabina di regia sul Pnrr coordinata dal ministro degli Affari Europei Raffaele Fitto. E dal Consiglio UE arriva l’ok al limite massimo a 10mila euro per i pagamenti in contanti. Proprio mentre nel nostro Paese il confronto politico si concentra sull’obbligo previsto in manovra, al momento, di accettare pagamenti digitali a partire dai 60 euro e sull’innalzamento del contante dai 2mila a 5mila euro.

L’Italia intanto, secondo il report Ue, è prima in termini assoluti per la mancata riscossione dell’Iva. Intanto dall’Eliseo interviene sul tema migranti: “Nodi con Roma non ancora sciolti”. Parigi ha fatto sapere di attendere una risposta dalla presidente del Consiglio su una possibile data per la sua visita. Palazzo Chigi: dalla Francia nessun invito ufficiale a Meloni.

L’intenzione dell’esecutivo è stata confermata dal sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, a Il Messaggero. Non è ancora chiaro di quanto tempo si parlerebbe, ma sembra che il limite potrebbe essere fissato alla fine dell’inverno. La norma dovrebbe arrivare con il decreto Milleproroghe.