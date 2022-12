Corte dei Conti: misure su contanti e Pos incoerenti con Pnrr

Le misure su contanti e pos sono incoerenti con l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale previsto nel Pnrr. Lo ha detto il presidente di coordinamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, Enrico Flaccadoro in audizione sulla manovra. Intanto l’esecutivo valuta di tornare alla versione di Opzione donna in vigore finora, ma con una mini proroga: il tempo – tra i sei e gli otto mesi – di mettere in cantiere la riforma complessiva del sistema previdenziale.

Altra possibile novità potrebbe riguardare il Superbonus: sale il pressing dei partiti per prorogare i tempi e sfruttare l’agevolazione al 110% anche nel 2023, insieme alla necessità di disincagliare il mercato dei crediti. Ma proprio sul fronte delle pensioni è scontro fra il governo e sindacati: Giorgetti rivendica il coraggio di un’operazione che guarda soprattutto “ai giovani”.

Dopo il via libera della Camera, il Consiglio dei ministri ha approvato il cosiddetto decreto Nato, per prorogare “fino al 31 dicembre 2023” e “previo atto di indirizzo delle Camere”, il provvedimento. A breve potrebbe arrivare sul tavolo del governo il sesto decreto aiuti all’Ucraina.

L’esponente del Pd Elly Schlein: “Domenica annunceremo un percorso collettivo, una visione che vogliamo costruire assieme. Io darò la mia disponibilità ad andare avanti nel congresso del Partito Democratico”.

“Dobbiamo provare a rispondere alla sconfitta del 25 settembre ripartendo, secondo me, dalle cose concrete che riguardano la vita delle persone, a partire dal lavoro, dalla difesa della scuola, dalla sanità pubblica e da un’idea di solidarietà e di società che credo serva oggi più che mai”. Lo ha detto il segretario di Articolo Uno, Roberto Speranza, parlando con giornalisti stasera a Lecce dello stato di salute del centrosinistra, a margine dell’assemblea regionale del partito.