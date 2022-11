Manovra: Dpb arrivato a Bruxelles, si avvia esame

La manovra è arrivata a Bruxelles per essere sottoposta all’esame della Commissione. Il presidente Meloni interviene all’assemblea dell’Anci: “Sulla manovra stiamo lavorando alla massima velocità”. “E’ inutile dire che stiamo attraversando una fase di severa difficoltà a livello economico e sociale e di grande incertezza riguardo al contesto geopolitico”, scrive il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti nella premessa al Documento programmatico di bilancio appena pubblicato. “Le risorse di bilancio siano spese in modo oculato”, aggiunge.

Il segretario di Azione Calenda, dopo aver incassato la disponibilità della premier a discutere di contenuti precisa: per votare la manovra “non credo che siamo pronti noi né se lo aspetta la premier”. La fase costituente del Pd si intreccia con la “discussione sulla manovra, una legge iniqua. Faremo la nostra battaglia in Parlamento e nel paese”, ha affermato il leader del Pd Letta. Il Consiglio dei ministri ha deliberato i funerali di Stato per Roberto Maroni.

“Fin dal suo insediamento, il Governo ha dedicato il massimo impegno per assicurare che l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) acceleri pur in presenza di ostacoli quali il rialzo dei prezzi dei materiali e delle opere pubbliche. Nella manovra di bilancio saranno stanziate specifiche risorse destinate a tale finalità. La messa a terra del PNRR darà un forte impulso alla crescita quantitativa e qualitativa dell’economia italiana, contribuendo anche a migliorare la sostenibilità del debito pubblico”. Così il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti nella premessa al Documento programmatico di bilancio appena pubblicato.