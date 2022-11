Tajani (FI): “Ho detto a Ue che tema migranti è problema europeo”

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha dichiarato che la riunione del Consiglio Affari Esteri che si è tenuta a Bruxelles si è svolta in maniera “tranquilla”, aggiungendo che con la collega francese “i toni sono stati positivi” e che il nostro Paese “ha posto il problema della migrazione come un problema europeo, non di Italia e Francia”.

Il titolare della Farnesina ha fatto anche sapere ha chiesto riunione Ue Esteri-Interno sull’emergenza migranti. Nell’obbligo di salvare vite in mare “non c’è differenza tra navi Ong o altre navi”, ha detto Anitta Hipper, portavoce della Commissione Ue.

La Russa: “L’Italia ha tenuto la barra dritta”. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente francese Emmanuel Macron sottolineano la “grande importanza” delle relazioni tra i due Paesi. Lo hanno rilevato in una nota congiunta, sullo sfondo delle tensioni tra i governi per la questione migranti, sottolineando “la necessità di riunire le condizioni per una piena collaborazione in tutti i settori, sia a livello bilaterale che internazionale, all’interno dell’Unione Europea”.

Giorgia Meloni è a Bali per il G20. I lavori del vertice inizieranno alle 8. Nella prima sessione il premier italiano terrà un breve intervento sul tema della sicurezza alimentare e energetica.