Lombardia, Letizia Moratti si schiera con il Terzo Polo

È ufficiale, Letizia Moratti sarà la candidata del Terzo polo alle regionali in Lombardia. “Insieme con Carlo calenda e Matteo Renzi – fa sapere Moratti in una nota – ho condiviso l’avvio di un percorso che mi vedrà candidata alla presidenza di Regione Lombardia”.

Una collaborazione, sottolinea Moratti, “che nasce sostenuta dall’ampia e consolidata rete civica a me vicina e dal Terzo Polo” e “ampiamente aperta” all’adesione “di tutti gli interlocutori politici, culturali, del terzo settore e delle associazioni”, con i quali “realizzeremo interessanti e positivi confronti per la costruzione di una coalizione vincente”.

Un progetto che Moratti definisce “forte ed attento ai territori” e orientato “ad offrire una visione del futuro lombardo e nazionale capace di interpretare i mutamenti in atto ed affrontare le nuove sfide in arrivo”. Per questo “ringrazio Carlo Calenda e Matteo Renzi per l’appoggio di Azione ed Italia Viva – conclude Moratti – inizia oggi un nuovo appassionante cammino per dare le risposte che la Lombardia merita”.

“Ha fatto per anni il ministro, il sindaco e l’assessore col Centrodestra, oggi va a sinistra e si candida con Renzi. Auguroni”, è il commento della Lega pubblicato sul proprio profilo Twitter.

“Rimane il fatto che noi Letizia Moratti non la sosteniamo”, parte da questo il segretario lombardo del Pd Vinicio Peluffo per commentare l’annuncio di Moratti. “Sono loro che si chiamano fuori, non dipende da noi” sottolinea Peluffo che proprio oggi ha proposto le primarie di coalizione. “Moratti è la loro proposta? Loro devono sedersi a un tavolo e discutere” non fare “diktat” ha concluso Peluffo.

“Calenda e Renzi evidentemente sono più interessati al loro progetto politico nazionale che a contendere al centrodestra il governo della Regione Lombardia”, ha commentato Paolo Matteucci, segretario regionale di Sinistra Italiana, la candidatura di Moratti al Pirellone.

Il suo è un appello ai 5 Stelle, convinto che “stavolta la contendibilità è possibile per le forze democratiche e progressiste, e in questo caso ci rivolgiamo esplicitamente al M5S: si opti per un programma ambiziosamente alternativo e un profilo di candidatura che lo rappresenti e sia in grado di recuperare i tanti cittadini lombardi che sfiduciati si astengono”.

“Il M5S – ha aggiunto – ha partecipato alla prima fase di confronto politico programmatico per poi autosospendersi, ora deve assumersi anch’esso le proprie responsabilità politiche di fronte ai cittadini lombardi. Non essere parte di una coalizione democratica e progressista sarebbe un gravissimo errore e una responsabilità molto pesante”.

“Letizia Moratti è una donna coraggiosa, generosa, determinata. La sua candidatura alla guida di Regione Lombardia, con il sostegno di Azione-Italia Viva e aperta al civismo, è l’inizio di un percorso che guarda al futuro, che può dare nuova fiducia ai lombardi e restituire a questa regione il ruolo che le spetta”, ha invece affermato Mariastella Gelmini, vicesegretario nazionale e portavoce di Azione.