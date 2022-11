Governo Meloni: stop a bonus inutili. Mercoledì incontro sindacati

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla Nadef. Meloni: “Liberate risorse per un totale di 30 miliardi per proteggere famiglie e imprese dal caro energia. Non disperderemo risorse in bonus inutili”. Nel primo decreto aiuti del governo Meloni saranno riproposti i crediti di imposta a favore delle imprese e il taglio delle accise sui carburanti fino al 31 dicembre.

Lo si legge nella Nadef, pubblicata dal Mef. Letta: “Tanti annunci, molte promesse. Ma la sostanza è che la prima scelta di finanza pubblica del Governo Meloni è aumentare il deficit. Che farà aumentare il debito. Che renderà l’Italia meno sovrana e autonoma e più dipendente dagli altri”.

Convocati i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil per mercoledì 9 novembre, alle 16.00 a Palazzo Chigi. Quattro navi Ong chiedono un porto sicuro per gli oltre mille migranti che hanno complessivamente a bordo, stazionando al largo delle coste orientali della Sicilia. Ma dal Viminale ribadiscono la linea adottata: “Le persone che hanno i requisiti possono sbarcare”, ma “gli altri devono tornare fuori dalle acque territoriali”.