Nadef: via libera del Cdm, circa 21 miliardi per caro energia

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Nadef. All’esame è previsto anche un decreto sulla spending review dei ministeri, la richiesta di autorizzazione sull’aggiustamento di bilancio e la Relazione sull’evasione. Pronta anche una bozza sul riordino dei ministeri, alcuni dei quali, come è noto, cambieranno nome.

Nel pomeriggio il ministro dell’Interno ha ricevuto i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil sul decreto anti rave party, su cui si è acceso uno scontro politico. Piantedosi ha rassicurato che il “diritto a manifestare sarà garantito” In programma, invece, per la prossima settimana il decreto con i nuovi aiuti per famiglie e imprese contro il caro-energia.

Previsti in manovra non meno di 15 miliardi. Calderone sulle pensioni: “quota 41 può essere un riferimento, stiamo studiando”. Cerimonia all’Altare della Patria. Il 4 novembre “è una giornata che ci unisce e che ci unisce anche alle tante persone che si sono sacrificate per difenderci e per la nostra libertà”, ha detto il Presidente del Consiglio.

Mattarella ha deposto una corona di alloro sulla tomba del Milite ignoto. Presenti, oltre a Meloni, anche i presidenti di Camera e Senato, La Russa e Fontana e il ministro della Difesa Crosetto.