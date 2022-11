Non si placa lo scontro sulla modifica dell’art. 434 del Codice Penale

Il premier Meloni: "Rivendico misura rave e ne vado fiera".

A Palazzo Chigi si è svolta la cerimonia del giuramento per i sottosegretari del nuovo esecutivo. “Da questo momento inizia un’avventura lunga, speriamo, difficile e entusiasmante”, ha detto il premier Giorgia Meloni. Valentina Aprea lascia Forza Italia dopo quasi 30 anni dopo la mancata nomina a sottosegretario all’Istruzione. Non si placa lo scontro tra il governo e l’opposizione sulla modifica dell’art. 434 del Codice Penale decisa per fermare i rave.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, precisa che l’obiettivo della norma è dissuadere eventi “che mettono in pericolo soprattutto gli stessi partecipanti” e “finiscono per tenere in scacco intere zone”. Ma per l’ex ministro del Pd Andrea Orlando “la norma sui rave è pericolosa, è un veicolo per reprimere il dissenso. Interviene Meloni: “E’ una norma che rivendico e di cui vado fiera. Voglio rassicurare tutti i cittadini: non negheremo il diritto di esprimere il dissenso”.

Sul fronte del caro energetico, Meloni, intervistata da Bruno Vespa per il suo ultimo libro, ha detto che i “pochi soldi che ci sono serviranno a coprire il taglio delle bollette per chi è in difficoltà”. Nello stesso libro, alla vigilia del suo primo viaggio a Bruxelles, dove chiederà ai vertici dell’Ue la revisione del Pnrr.

Meloni ha affermato: “Una politica estera europea non esiste: sulla Libia siamo andati in ordine sparso e la stessa cosa è accaduta sulla crisi ucraina. Poi, invece, vediamo che l’Europa deve occuparsi di gender…”. Venerdì Cdm sulla nuova Nadef. Regione Lombardia, Letizia Moratti si dimette: Bertolaso nuovo assessore al Welfare.