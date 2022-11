Champions League: Inter, Napoli e Milan agli ottavi di finale

Juventus retrocessa in Europa League.

Sesta ed ultima giornata della fase a gironi di Champions League, che vede nuovamente protagoniste Inter e Napoli, già qualificate in anticipo e che in quest’ultima giornata di Champions, staccano il biglietto per gli ottavi di finale. All’Allianz Arena, nel gruppo C il Bayern Monaco rimaneggiato, ospita un’Inter leggermente rimaneggiata che incassa due reti dalla formazione di casa. Bayern, in vantaggio su palla inattiva con Pavard che di testa batte Onanà al 32′ minuto di gioco. Inter che non demorde e ancor prima del vantaggio bavarese, aveva mostrato una qualità di gioco non indifferente, fallendo una chiara occasione da goal con Martinez. Nella ripresa, Bayern attento e pronto ad arginare le ripartenze nerazzurre, fino al raddoppio dei bavaresi che arriva con Choupo Moting al 72′ , su invito di Davies. Bayern Monaco a punteggio pieno nella classifica, seguito dall’Inter al secondo posto e dal Barcellona terzo e retrocesso in Europa League, dopo la vittoria per tre a uno, sul campo del Viktoria Plzen.

Ad Anfield Road, antico tempio del calcio inglese, il Napoli di Spalletti, affronta il Liverpool, in una gara equilibrata e che viene decisa nei minuti finali da Salah al minuto 85, su un tap in dopo un colpo di testa di Nunez e dallo stesso Nunez nei minuti finali di recupero per il raddoppio dei rossi di Anfield. Napoli primo in classifica, nel gruppo A, insieme al Liverpool a quota quindici e al secondo posto i lancieri dell’Ajax che retrocedono in Europa League.

Allo Juventus Stadium il Paris Saint Germain si impone per due a uno, su una Juventus che rimane ancorata alle scelte tecniche di mister Allegri che schiera il giovane Gatti davanti ad un volume di fuoco non indifferente. Messi, Mbappè, sono già un brutto cliente per una squadra che oramai è in Europa League, ancor prima del fischio d’inizio. Tuttavia è una Juventus che attacca difende, si presenta nei sedici metri parigini creando qualche problema ad un macchinoso Fabian Ruiz e ad un geometrico Verratti che fa ripartire la squadra quando serve. Mbappè sigla il vantaggio per il Psg al 13′ dopo un ottimo servizio di Leo Messi, che ha trottetellato nei sedici metri bianconeri, seguito dal cacciatore Bonucci. Lo stesso Bonucci, su sponda di Cuadrado, pareggia i conti al 39′. Nella ripresa, parigini sempre in palla, e Juventus attenta a non lasciare spazio ai francesi, sempre pungenti in avanti. Su invito di Mbappè, Nuno Mendes al 69′ porta i parigini nuovamente in vantaggio. Fine della storia e fine della Champions per la Juventus. Paris Saint Germain e Benfica (miglior differenza reti per i lusitani) passano agli ottavi, Juventus retrocessa in Europa League e Maccabi Haifa ultimo del girone. Questa la situazione nel gruppo H.

A San Siro, non c’è storia, il Milan asfalta il Salzburg e passa agli ottavi di finale. Giroud al 14′ e al 57′, Krunuc al 47′ e Messias al 91′ siglano le reti di una gara senza storia. Nel gruppo E, il Chelsea resta primo in classifica dopo aver battuto la Dinamo Zagabria per due a uno. Milan al secondo posto e Salzburg che retrocede in Europa League. Ultimo posto per la Dinamo Zagabria.

Tre squadre su quattro, passano agli ottavi con l’unica grande esclusa che sarebbe la Juventus retrocessa in Europa League. Adesso saranno i sorteggi a decidere le prossime avversarie delle italiane.