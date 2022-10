La prima del governo Meloni alla Camera. Il 26 al Senato

Il discorso programmatico della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per la fiducia al governo si svolgerà oggi, nell’Aula della Camera, si svolgeranno le dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo. Infine, la ‘chiama’ avrà inizio dalle 19.

L’esito del voto di fiducia è atteso intorno alle 20-20.30. Poi, il 26, toccherà al Senato. Meloni è in queste ore al lavoro sul discorso da tenere in Aula dopo il lungo passaggio di consegne con Draghi. Fonti di Palazzo Chigi parlano di un manifesto programmatico di legislatura, per ribadire l’impronta politica dell’esecutivo. Intanto si lavora alla squadra di viceministri e sottosegretari. Roccella: “Donne di nuovo al centro delle pari opportunità”.

Si è svolto al ministero dell’Economia e delle Finanze il passaggio di consegne tra il ministro uscente Daniele Franco e il nuovo ministro Giancarlo Giorgetti. “Ci uniscono la riservatezza e la cultura del fare”, ha detto Giorgetti al termine di un lungo e cordiale incontro.

“Ascoltare il ministro Salvini che elenca il suo programma economico il giorno prima che la presidente del consiglio si presenti alle Camere dà idea del senso delle istituzioni della destra. Dopo le varie esternazioni di Berlusconi, ecco la prova di una squadra dove ognuno gioca per sé. Non proprio quello che serve al Paese”. Lo dichiara la deputata del Pd, Lia Quartapelle. Salvini: ponte sullo Stretto è “tra i miei obiettivi”.