La premier Meloni incontra il presidente francese Macron

A Roma si è svolto un incontro tra Giorgia Meloni ed il premier francese Macron. “I rapporti tra Italia e Francia sono più importanti delle persone”, ha riferito quest’ultimo. “Abbiamo preferito che questo incontro fosse informale, ma è importante nell’ambito dei rapporti tra Italia e Francia e per quanto riguarda l’Unione europea”.

Poi il messaggio su Twitter. “Come europei, come paesi vicini, come popoli amici, con l’Italia dobbiamo continuare tutto il lavoro iniziato – ha scritto Macron – Riuscire insieme, con dialogo e ambizione: lo dobbiamo ai nostri giovani e ai nostri popoli. Il nostro primo incontro a Roma va in questa direzione”.

Prima il capo di Stato francese aveva incontrato Mattarella aprendo il summit della comunità di Sant’Egidio. Questa mattina il premier uscente Mario Draghi ha consegnato al nuovo presidente del Consiglio la campanella. Si è insediato così ufficialmente il primo governo italiano guidato da una donna, la leader di FdI.

Giorgia Meloni è apparsa commossa: “Una cosa impattante emotivamente”, ha commentato facendo riferimento anche al picchetto d’onore che l’ha accolta nel cortile di palazzo Chigi. Intanto si è svolto il primo Cdm del nuovo governo. La neo premier ai ministri: “Siate responsabili e leali”.