Il Governo Meloni ha giurato, il nuovo esecutivo è in carica

Ha giurato il nuovo governo. Giorgia Meloni è la prima donna premier in Italia. Dopo la cerimonia al Quirinale il neo presidente del Consiglio e tutti i ministri si sono messi in posa per la foto di rito. La squadra è di 24 ministri, sei sono donne, il sottosegretario è Alfredo Mantovano. Il rito del passaggio della “campanella” si terrà oggi.

Subito colloqui telefonici tra la stessa Meloni e i vertici delle Istituzioni europee: sentiti il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, il presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen e il presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

Tajani: “La mia prima telefonata entrando alla Farnesina è stata al ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. Ho confermato il sostegno dell’Italia all’Ucraina in difesa della libertà e contro l’invasione russa. Non c’è pace senza giustizia. E giustizia significa indipendenza dell’Ucraina”.

Dalla stessa Von der Leyen ad Orban: “Siamo impazienti di continuare la nostra eccellente partnership con l’Italia per affrontare le sfide globali, sostenere l’Ucraina e rafforzare l’alleanza transatlantica”: lo twitta il segretario di stato Usa, Antony Blinken.

“Grazie Morawiecki per le tue parole calde. Ci metteremo subito al lavoro per affrontare le difficili sfide che ci attendono. Difendere i nostri valori comuni, difendere la libertà e garantire la sicurezza ai nostri popoli”. Questa la risposta della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al premier polacco Mateusz Morawiecki.