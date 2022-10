Consultazioni: i primi a salire al Colle sono stati i presidenti di Camera e Senato

Il presidente della Repubblica Mattarella ha avviato le consultazioni per la nascita del nuovo governo. Il primo a salire al Colle è stato il presidente del Senato Ignazio La Russa, che all’uscita si è limitato a riferire di un “colloquio cordiale”. Un’ora più tardi è stata la volta del presidente della Camera Lorenzo Fontana.

Poi sono cominciate le consultazioni con i partiti, con gli esponenti del gruppo ‘Per le autonomie’. E’ toccato a Verdi-Sinistra, Azione-Iv, M5S e Pd. Domattina il centrodestra, con una delegazione unitaria FdI-Lega-FI-Noi Moderati. Berlusconi smentisce dissidi con gli alleati e chiarisce le posizioni su Russia e Ucraina: “Non rinnego i miei rapporti di amicizia con Vladimir Putin, ma le circostanze sono cambiate”. Tajani al PPE: “Forza Italia sostiene la Nato ed è contro l’invasione russa”.

“Abbiamo voluto rimarcare che in questa legislatura abbiamo intenzione di essere a difesa della Costituzione repubblicana, che non vuol dire che non siamo disponibili a una discussione per migliorare la Carta ma saremo contrari a stravolgimenti dell’impianto della nostra Costituzione”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, dopo le consultazioni al Quirinale.