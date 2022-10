Giorgia Meloni: “Prima regola rispettare il programma”

“Su una cosa sono stata, sono, e sarò sempre chiara. Intendo guidare un governo con una linea di politica estera chiara e inequivocabile. L’Italia è a pieno titolo, e a testa alta, parte dell’Europa e dell’Alleanza atlantica. Chi non fosse d’accordo con questo caposaldo non potrà far parte del governo, a costo di non fare il governo”, scrive la leader di FdI, Giorgia Meloni in una nota.

“L’Italia con noi al governo non sarà mai l’anello debole dell’Occidente, la nazione inaffidabile tanto cara a molti nostri detrattori. Rilancerà la sua credibilità e difenderà così i suoi interessi. Su questo chiederò chiarezza a tutti i ministri di un eventuale governo. La prima regola di un governo politico che ha un forte mandato dagli italiani è rispettare il programma che i cittadini hanno votato”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Inizieranno nella mattinata di oggi, 20 ottobre, le consultazioni del presidente della Repubblica per la formazione del nuovo governo: Sergio Mattarella incontrerà al Quirinale i presidenti di Camera e Senato e poi i gruppi parlamentari delle due Aule, prima di affidare un incarico a un esponente politico.