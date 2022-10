‘Stop Intimate Disturbs’, a Palazzo Pirelli di Milano un convegno sulle patologie dell’apparato uro-genitale femminile

Venerdì 21 ottobre dalle ore 15 alle ore 21 all’auditorium Gaber di Palazzo Pirelli, in via Filzi 22 a Milano, si terrà un convegno dal titolo ‘Stop Intimate Disorders’ (in italiano ‘fermare i disturbi intimi’). Durante l’incontro importanti esponenti del mondo medico e scientifico nazionale ed internazionale tratteranno tematiche che riguardano l’apparato uro-genitale e che influiscono notevolmente sul benessere psico-fisico delle donne. La conferenza è organizzata dallo studio medico Egeria di via Giovanni Mayr 10 a Milano, diretto da Enrico Meloni, 58 anni, impegnato nel settore del management sanitario. “Si tratta – ha spiegato Enrico Meloni – della prima giornata di informazione medico scientifica rivolta alle donne che, affette da patologie e disturbi dell’apparato genitale, vivono disagi e sofferenze fisiche e psicologiche con particolare riflesso sulla sfera relazionale e sessuale”.

Sono oltre 10 milioni, secondo i dati diffusi dal Centro Studi Egeria, in Italia le donne che soffrono di malattie dell’apparato uro-genitale. “Per questo – ha sottolineato Enrico Meloni – bisogna porre l’accento su tematiche che non hanno solo risvolti medico scientifici ma anche sociali, visto che sono in grado di compromettere spesso in maniera determinante le relazioni interpersonali e sessuali delle donne”.



Relatori del convegno saranno: il dottor Roberto Bernorio, specialista in ginecologia, psicoterapeuta e sessuologo clinico; la dottoressa Karina Makarengo, specialista in ginecologia e ostetricia e direttore sanitario dello studio medico Egeria; la dottoressa Debora Marchiori, specialista in urologia; la dottoressa Giovanna Testa, specialista in ginecologia e in endocrinologia; la dottoressa Nerella Petrini, specialista in dermatologia e venereologia; la dottoressa Simona Colicchia, fisioterapista specializzata nel trattamento del pavimento pelvico; il dottor Ettore Palma, specialista in ostetricia e ginecologia e docente dell’Università “Sapienza” di Roma, ricercatore, docente e clinico di biomedicina e microbiomica; la dottoressa Valentina Samarati, ostetrica; la dottoressa Gloria Scarpa, ostetrica (cofondatrice del progetto ‘Ostetrica in rosa’); la dottoressa Silvia Callarelli, fisioterapista specializzata nella riabilitazione del pavimento pelvico; la dottoressa Roberta De Filippis, fisioterapista specializzata nella riabilitazione del pavimento pelvico; il dottor Francesco Addesa, osteopata; Danilo Crapelli, ceo di ‘Novavision Group Spa’, titolare di brevetti nel settore elettromedicale; Rosa Parrella, research and development di Clinical, responsabile delle formazione di Novavision.