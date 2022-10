Nuovo Parlamento, i capigruppo dei partiti alla Camera e al Senato

I gruppi parlamentari che si sono costituiti alla Camera e al Senato hanno eletto i propri presidenti. Si tratta di un passaggio essenziale per l’avvio della XIX legislatura e per la nascita del nuovo governo, dato che ora il presidente della Repubblica Sergio Mattarella può avviare le consultazioni.

Ecco i nomi dei nuovi capigruppo

In Fratelli d’Italia è stato riconfermato il capogruppo uscente Luca Ciriani al Senato. Riconfermato per acclamazione anche Francesco Lollobrigida alla Camera. Dovranno coordinare rispettivamente 66 senatori e 119 deputati.

Riconfermati anche i capigruppo della Lega: Riccardo Molinari a Montecitorio e Massimiliano Romeo a Palazzo Madama. Molinari, dopo essere stato in lizza per la presidenza della Camera, resta alla carica già ricoperta nella legislatura uscente.

I nomi dei capigruppo di Forza Italia sono: Licia Ronzulli al Senato e Alessandro Cattaneo alla Camera. Dopo le tensioni tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni per dare un ministero di peso alla fedelissima del Cav, Ronzulli è stata eletta presidente dei senatori di Fi per acclamazione, così come Cattaneo dai deputati FI.

Il Terzo polo (Azione e Italia Viva) ha scelto come capigruppo Raffaella Paita al Senato e Matteo Richetti alla Camera.

Nel M5S riconfermato alla Camera l’uscente Francesco Silvestri. Al Senato è invece stata eletta capogruppo all’unanimità Barbara Floridia. “È un bel segnale per iniziare questa nuova legislatura, un comitato direttivo ben qualificato, amalgamato e con la massima compattezza. Stiamo insieme per lavorare insieme”, ha detto il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte.