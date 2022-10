Governo: Lorenzo Fontana presidente della Camera

Lorenzo Fontana è stato eletto presidente della Camera, al quarto scrutinio, con 222 voti. L’ex ministro della famiglia, vicesegretario della Lega, nel suo discorso di insediamento ha rivolto il primo saluto al Papa, “riferimento spirituale per la maggioranza dei cittadini italiani”, e al capo dello Stato Sergio Mattarella, “perno della nazione”.

Poi ha sottolineato: “La grandezza dell’Italia è la diversità. Interesse dell’Italia è sublimare le diversità, non deve omologarsi”. La sua elezione è stata salutata da un lungo applauso dei deputati del centrodestra. “Uno sfregio, l’Italia non lo merita. Putin festeggia’, ha twittato il segretario Pd Enrico Letta. Incassati i presidenti delle Camere, il centrodestra guarda alla formazione del governo.

“Gli italiani ci chiedono risposte immediate e non perdere tempo. Stiamo procedendo in modo spedito, avanti così”, ha detto Giorgia Meloni. In merito agli appunti nei quali Silvio Berlusconi avrebbe espresso un duro giudizio nei confronti della leader di FdI durante il voto a Palazzo Madama, il neo-presidente del Senato Ignazio La Russa ha detto che l’ex premier “dovrebbe dichiarare che è un fake. Però deve dichiararlo lui, non posso dirlo io”.

Matteo Salvini, invece, archivia lo scontro con Forza Italia come “un piccolo incidente di percorso” e assicura: “Andremo insieme alle consultazioni”. Il segretario della Lega spiega quindi che il partito indicherà sicuramente Giancarlo Giorgetti per il ministero dell’Economia.