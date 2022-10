La Russa presidente del Senato eletto con i voti del Terzo Polo

Prende ufficialmente il via la XIX legislatura. Ignazio La Russa è il nuovo presidente del Senato, con 116 voti (su una maggioranza di 104). Da Forza Italia solo due voti, di Casellati e Berlusconi, mentre 16 senatori forzisti non hanno partecipato. “Grazie a chi mi ha votato fuori dalla maggioranza”, le prime parole del neopresidente.

Meloni: “Congratulazioni, ora governo autorevole. Silvio Berlusconi: “L’hanno votato il Terzo Polo e i senatori a vita”. E riguardo alla composizione del nuovo governo dice: “Nessun ministero per Ronzulli. In Forza Italia c’è disagio per i veti, auspico che vengano superati”.

Il segretario Pd Enrico Letta attacca: “Una parte di opposizione vuole entrare nella maggioranza”. Il leader di Italia Viva Matteo Renzi e quello di Azione Carlo Calenda negano però l’appoggio: “Non siamo stati noi”. In apertura di seduta, il discorso di Liliana Segre che presiedeva l’assemblea: “L’unità del nostro popolo nella Costituzione”.

Fumata nera nei primi tre scrutini per il presidente alla Camera. Alcune fonti parlamentari indicano Lorenzo Fontana, vicesegretario della Lega e più volte ministro, in pole position per una candidatura unitaria del centrodestra. Lui commenta: “Non so niente, tutto è in divenire, la notte è lunga”. Nel Pd ipotesi di non votare scheda bianca ma di convergere su un nome “per fare chiarezza” dopo il caos a Palazzo Madama.