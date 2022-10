“The Loneliest” è il brano più ascoltato al mondo

“The Loneliest”, l’atteso nuovo singolo dei Maneskin pubblicato lo scorso 7 ottobre, è la nuova canzone più ascoltata al mondo oggi ed entra alla posizione 53 nella classifica Top Songs Global di Spotify. Il brano è la più alta nuova entrata ed è già presente nelle classifiche di 28 Paesi.

L’arrivo di questa nuova canzone era stato annunciato dalla stessa band su Instagram lo scorso 21 settembre. Non è ancora noto quando uscirà il videoclip ufficiale di questo nuovo brano del gruppo di Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. Ma sul canale ufficiale della band di YouTube è già disponibile il lyric video che contiene anche alcune loro riprese inedite.

Con “The Loneliest” (il cui video su YouTube ha collezionato in 24 ore oltre 1,2 milioni di visualizzazione) i Måneskin tornano a comporre una ballad, il genere di alcuni fra i loro più grandi successi. Tra liriche struggenti e assoli di chitarra elettrizzanti che si tingono di una delicatezza a tratti elegante, il brano classic rock racconta il lato più vulnerabile della band. O come l’hanno definita lo stesso gruppo romano una via di mezzo tra “una lettera d’amore, un addio e un testamento”.