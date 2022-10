Nuovo governo: vertice ad Arcore tra i leader del centrodestra

Vertice dei leader del centrodestra da Berlusconi ad Arcore. “Importanti passi avanti verso una squadra forte e capace”, si legge nella nota diffusa dopo l’incontro. Ma resta il nodo dei tecnici: Salvini dice no. Nuovo incontro la prossima settimana. Stallo anche sulle presidenze delle Camere.

In un post su Facebook, Giorgia Meloni attacca la sinistra che scende in piazza contro “le politiche del governo Meloni” non ancora formato: “A breve volteremo finalmente pagina”. Cgil in piazza a Roma un anno dopo l’assalto di Forza Nuova al sindacato. Anche il ministro Orlando e il leader del M5S Conte al corteo, il segretario del Pd Letta e Rampelli di FdI alla sede di Corso Italia. “Non siamo qui contro qualcuno ma perché venga ascoltato il lavoro”, ha detto dal palco Landini.

“Qui salta tutto. Di questo passo nessuno pagherà le bollette e sarà il caos sociale”. Secondo Carlo Calenda, intervistato dal Messaggero, sulla crisi del gas l’Italia non può aspettare. “Uno tsunami si sta per abbattere su famiglie e imprese italiane. Serve un piano immediato”, afferma il leader di Azione, che rilancia le sue proposte con un piano da 40 miliardi in due anni.