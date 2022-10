Pnrr, Draghi: obiettivi raggiunti. Meloni: ritardi evidenti

C'è tensione sui tempi del Piano tra il premier uscente e la leader di Fdl.

C’è tensione sui tempi del Pnrr tra Draghi e Meloni. “Non ci sono ritardi nell’attuazione del piano: se ce ne fossero, l’Ue non verserebbe i soldi”, afferma il premier durante la cabina di regia. “Ereditiamo una situazione difficile: i ritardi sono evidenti, a noi verrà attribuita la responsabilità”, sostiene la leader di Fdi durante la riunione dell’esecutivo del partito.

Poi sul governo: “Ci metto la faccia, sarà di alto profilo”, aggiunge Meloni sottolineando che il ricorso ai tecnici non sarebbe un problema. “Salvini è pronto ad un incarico”, insiste la Lega. Intanto Moody’s avverte: ‘Possibile un taglio del rating, se l’Italia non fa le riforme’. E arriva l’allarme della Confcommercio: l’inflazione vola al 9%.

Oggi l’attesa direzione del Pd. Il 13 ottobre alle 10 la prima seduta della Camera, alle 10:30 al Senato. La prossima settimana, secondo quanto si apprende da più fonti di governo, il Consiglio dei ministri potrebbe esaminare il Draft Budgetary Plan, il documento con l’ossatura della legge di Bilancio che, secondo le scadenze europee, va inviato a Bruxelles di prassi entro metà ottobre.

Uno dei primi provvedimenti del futuro governo potrebbe essere una rottamazione delle cartelle esattoriali, cioè un forte sconto su tasse, multe e altri tributi non pagati in modo da chiudere i conti col Fisco. Il centrodestra l’ha promesso in campagna elettorale. Negli ultimi anni sono stati fatti molti provvedimenti di questo tipo ma gli incassi hanno deluso le aspettative.