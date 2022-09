Diagnosi e terapia nelle patologie respiratorie: esperti a confronto l’8 ottobre a Bologna

L’emergenza pandemica ha messo in evidenza quanto sia importante la salute del nostro apparato respiratorio: esperti a confronto a Bologna su l’importanza dell’ecografia toracica nelle patologie delle basse vie respiratorie. E sulle nuove strategie terapeutiche per ridurre l’utilizzo improprio di antibiotico nel bambino e nell'adulto.

Le malattie respiratore tra diagnosi e cura: perché è importante parlarne

L’emergenza pandemica ha messo in evidenza quanto sia importante la salute del nostro apparato respiratorio, tema che mai come nell’ultimo biennio è stato oggetto di studi e pubblicazioni. Negli ultimi due anni numerose attività di prevenzione e diagnosi delle malattie respiratorie hanno subito rallentamenti con significative ripercussioni sulla salute dei cittadini. A fine Settembre -inoltre- in occasione della giornata mondiale del respiro è stato ribadito un importante messaggio di sensibilizzazione in merito alle patologie respiratorie rivolto alla popolazione generale, su un tema di primo piano in relazione alla salute pubblica. Per questa ragione tutte le iniziative che vanno a trattare l’importanza della prevenzione, diagnosi e cura delle patologie dell’apparato respiratorio risultano oggetto di dibattito ed attualità. .

A Bologna il prossimo 8 Ottobre si terrà uno specifico workshop dal titolo “L’importanza dell’ecografia toracica nelle patologie delle basse vie respiratorie. Nuove strategie terapeutiche per ridurre l’utilizzo improprio di antibiotico nel bambino e nell’adulto, è il tema scelto per il workshop organizzato da Schwabe Italia, colosso leader mondiale del farmaco vegetale.

Il tavolo di confronto è stato organizzato con l’obiettivo di condividere i principali progressi scientifici sul tema con i partecipanti in merito alla diagnosi e terapia delle patologie delle alte e basse vie respiratorie. Il corso fornirà approfondimenti in merito alle patologie respiratorie e le relative tecniche diagnostiche più appropriate.

Antibiotico-resistenze: il punto sulle evidenze scientifiche

Verranno approfondite le dinamiche dell’appropriatezza prescrittiva in Medicina Generale e Pediatria nel contesto della criticitaÌ delle antibiotico-resistenze e le basi farmacologiche dell’efficacia del Pelargonium sidoides come possibile opzione terapeutica per contrastare le problematiche ad eziologia virale e a supporto delle complicanze batteriche. VerraÌ discussa la letteratura scientifica disponibile sull’argomento, le evidenze cliniche piuÌ recenti ed i dati di sicurezza e tollerabilitaÌ, per ampliare il campo delle opzioni terapeutiche disponibili e per fornire strumenti utili per utilizzare al meglio il fito complesso del Pelargonium sidoides nel trattamento delle infezioni respiratorie.

Gli esperti a confronto

Il Dott. Gianluca Iovine pediatra, neonatologo, relazionerà sul ruolo dell’ecografia toracica nella diagnosi delle infezioni delle vie respiratorie. Inoltre tratterà l’esperienza clinica territoriale nelle infezioni respiratorie acute e croniche. L’approccio farmacologico e le evidenze scientifiche pre-cliniche su Eps®7630 sarà il tema dell’intervento del prof. Marco Biagi Responsabile Master Fitoterapia Università di Siena

A moderare il tavolo sarà la dr.ssa Heide De Togni Direttore Scientifico Schwabe Pharma Italia. L’appuntamento si terrà l’8 Ottobre presso lo StarHotel Excelsior di Bologna a partire dalle 09.00.