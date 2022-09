La leader di Fratelli d’Italia lavora alla squadra per Palazzo Chigi

Il Carroccio dopo il consiglio federale: "Saremo parte fondamentale del governo di centrodestra".

Interlocuzione tra l’esecutivo uscente e la coalizione che guiderà il prossimo governo in vista della legge di bilancio. Ieri pomeriggio c’è stata una riunione al ministero dell’Economia nella quale gli ‘sherpa’ di tutti i partiti del centrodestra hanno potuto visionare i numeri della Nadef che il premier Draghi e il ministro dell’Economia Franco porteranno in Consiglio dei ministri giovedì. Sulla base di questi numeri il prossimo esecutivo potrà approntare la legge di bilancio.

La vincitrice delle elezioni Giorgia Meloni incontra il coordinatore di Forza Italia Tajani e lavora alla squadra per Palazzo Chigi. Non ne parla ancora esplicitamente ma circolano già i nomi per il totoministri. Si allontana la possibilità per Matteo Salvini di ottenere nuovamente il Viminale.

Nota della Lega dopo il consiglio federale: “Saremo parte fondamentale del governo di centrodestra”. Fonti del Carroccio fanno sapere che nessuno discute la segreteria. Ma il riflesso della crisi per il partito si riflette su Umberto Bossi: come altri ex parlamentari, dopo 35 anni in Parlamento anche il “senatur” non è stato rieletto in un collegio che si pensava blindato.

Anche nel Pd si guarda al futuro del partito, dopo l’annuncio dell’addio di Letta in vista del prossimo Congresso: circolano i primi nomi per la segreteria, da Bonaccini a Elly Schlein. Dopo la vittoria alle regionali in Sicilia, il neo presidente Schifani parla: “Ogni partito è stato importante per vincere, anche la Lega. Spero ci sia un ministero per il Sud”.