Elezione politiche: Centrodestra diviso sullo scostamento di bilancio

Il giorno delle elezioni si avvicina e il centrodestra torna a dividersi sul tema dello scostamento di bilancio. Per Matteo Salvini “chi dice che non sia un’urgenza sbaglia”, ha riferito rivolgendosi a FdI e Pd. Non ha tardato ad arrivare la risposta di Giorgia Meloni, che frena ancora: “Lo scostamento non è la soluzione. È un pozzo senza fondo”.

Ancora il leader della Lega. “Mi rifiuto di pensare che un economista attento come Draghi non colga i segnali di sofferenza che arrivano dalle fabbriche, dai negozi, dagli artigiani”, ha aggiunto. “Secondo me chi dice che possiamo aspettare due, tre mesi sbaglia. Questo vale per FdI e per il Pd. È un’emergenza nazionale”. Intanto, prosegue la campagna elettorale a pochi giorni dal voto del 25 settembre. Sarà un “bivio storico” ha detto Letta.

“I comportamenti fraudolenti sono stati meno dell’1 per cento. Ce ne sono stati e ce ne saranno. Quelli che hanno percepito il reddito indebitamente devono restituirlo, e su questo abbiamo inasprito le pene. Quello che invece dobbiamo fare è continuare a lavorare per le politiche attive del lavoro, per migliore l’efficienza dei centri per l’impiego”.

Così Giuseppe Conte, a Caserta, rispondendo alla domanda dei giornalisti sulle persone legate alla criminalità che hanno anche percepito il reddito di cittadinanza. “Per il resto, non si può criminalizzare chi è in situazioni di indigenza. Ricordiamoci che l’Istat ha certificato che con il reddito abbiamo salvato milioni di cittadini dalla povertà”, aggiunge.