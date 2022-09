Elezioni politiche, ultimo weekend di campagna elettorale

Si infiamma lo scontro politico nell’ultimo weekend di campagna elettorale, con Salvini che dopo le parole di Draghi sui “pupazzi prezzolati” di Mosca chiede al premier di pensare ad “aiutare gli italiani a pagare le bollette”. Oggi la sfida delle piazze tra Lega e Pd, a 30 chilometri di distanza: da una parte il raduno del Carroccio a Pontida, dall’altra i sindaci dem a Monza.

Meloni in Basilicata. Conte a Palermo. Durissimo attacco di Renzi al’ex premier: “Mezzo uomo, contro di me usi un linguaggio mafioso”. Matteo Richetti, presidente di Azione, accusato di molestie sessuali, replica: “Tutto falso, ho denunciato un anno fa”. Calenda lo sostiene: “Da Fanpage attacco vergognoso”. Intanto, tiene ancora banco lo scandalo dei fondi russi: escluso per ora il coinvolgimento dell’Italia.

Il terzo polo “è un bluff e i cittadini non si faranno ingannare da chi nasconde dietro una finta collocazione centrista la propria vera natura: che è di sinistra senza se e senza ma. Il centro è rappresentato esclusivamente da Forza Italia da oltre 25 anni. Calenda e Renzi tentano maldestramente di imitare o scopiazzare quello che Silvio Berlusconi ha già costruito niente di meno che nel 1994 e che ancora oggi rappresenta la casa in cui i moderati si riconoscono. Una storia, un bagaglio di valori e idee, una capacità amministrativa e un’esperienza di governo che sono scritte nel nostro Dna. Inoltre, noi abbiamo dalla nostra la coerenza di un programma comune e condiviso, loro si appoggiano all’agenda Draghi senza avere Draghi in campo, ed è come non avere un programma, non avere la credibilità per governare il Paese”. Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato.

Sul fronte fiscale, “le nostre proposte principali sono due. Da un lato ridurre il cuneo fiscale, tagliando i contributi previdenziali a carico dei lavoratori, per alzare direttamente il netto percepito. Dall’altro semplificare, perché oggi la tecnologia permette di superare alcuni meccanismi anacronistici”. Lo dice Enrico Letta in una intervista al Giornale delle Partite Iva. “Non c’è nessuna volontà di fare la lotta ai contribuenti: anzi, proprio grazie alle nuove tecnologie vogliamo rendere più semplice l’interlocuzione tra i cittadini e il fisco, premiando la fedeltà fiscale. Ma ‘pace fiscale’ è l’espressione che Salvini usa per proporre condoni. Su questo non sarò mai d’accordo. Un conto è venire incontro a chi non riesce a rispettare gli adempimenti fiscali. Diverso è strizzare l’occhio a chi evade”, aggiunge il segretario del Pd.