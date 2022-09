Elezioni: Pd-Lega duello, su energia Meloni dà la colpa a Bruxelles

Entra nel vivo la campagna elettorale. Letta sfida Salvini: “Partita tutta da giocare”. A Milano al via la campagna del terzo Polo con Calenda e Renzi, mentre Giorgia Meloni apre la sua in Sardegna. A tenere banco è ancora il tema del caro bollette. ”La misura più efficace che si può mettere in atto è un tetto sul prezzo del gas europeo”, dice la presidente di FdI.

Salvini rincara la dose: “Non bastano 30 miliardi, intervenga l’Ue”. “Usare gli extraprofitti delle imprese energetiche per le fasce deboli”, propone invece il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, ospite a Casa Italia, il nuovo programma di Sky TG4 dedicato alle elezioni del 25 settembre. I partiti cercano il voto dei giovani e sbarcano su Tik Tok, senza trascurare la vetrina del Forum Ambrosetti che si apre oggi a Cernobbio, dove si registra anche l’intervento del presidente ucraino Zelensky.

“La regione Lombardia ha creduto molto in Draghi. La destra lo ha fatto cadere ed è in evidente contraddizione”. Lo afferma il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine della Festa dell’Unità a Cantù. Sul mancato campo largo, Letta afferma: “Altri hanno deciso di andare da soli, hanno preferito perdere ma contarsi da soli. Noi siamo per un’alternativa credibile”.

Sul caro energia il leader dem afferma: “Le risposte devono essere immediate: sul tetto alle bollette di energia elettrica e gas, sul raddoppio del credito d’imposta alle imprese, sulla rateizzazione nel pagamento delle bollette, sugli aiuti alle famiglie più disagiate per pagare le bollette”. Letta auspica anche che si raggiunga un’intesa sul tetto al prezzo del gas nella riunione dei ministri Ue dell’energia del 9 settembre. “Gli accordi effettuati con altri Paesi ci consentono già oggi il dimezzamento della dipendenza energetica dalla Russia. Dobbiamo andare avanti anche sui rigassificatori”.