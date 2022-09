Elezioni: duello a distanza tra M5S e Italia Viva

Il Governo proroga fino al 5 ottobre il taglio delle accise su benzina e Diesel e si prepara a emanare, tramite il ministero della Transizione Ecologica, un nuovo decreto per il contenimento dei consumi domestici. Nel documento, che dovrebbe essere pubblicato a giorni, previsti termosifoni giù di un grado e riscaldamenti spenti un’ora prima.

In canna anche sostegni da 10 miliardi ma senza scostamento di bilancio. E fonti dell’esecutivo aggiungono: “Nuovi interventi in decreto ad hoc, non in Dl Aiuti”. Cingolani presenterà giovedì al premier Mario Draghi il piano di risparmio energetico. Da domani, sanzioni più dure per le imprese che non pagano la tassa sugli extraprofitti. Intanto proseguono gli appelli di partiti e associazioni di categoria.

Meloni: “Lo scostamento di bilancio, un ulteriore debito per questa nazione, deve essere l’extrema ratio. Noi siamo il Paese dell’Europa occidentale più indebitato per i soldi del Pnrr”. Salvini: “Sulle bollette di luce e gas apriamo subito il Parlamento e mettiamo un tetto agli aumenti”.

Letta: “È improcrastinabile un intervento sia italiano che europeo per bloccare i rincari e fermare la speculazione in corso sull’energia prodotta da rinnovabili. Siamo pronti a sostenere l’intervento del governo”. Anche Anci-Upi lanciano l’allarme: “Altri 350 milioni o servizi a rischio”.

Botta e risposta a distanza tra Conte e Renzi. Il primo: “Noi primi a chiedere aiuti per le famiglie”. Il secondo: “Una sciagura rimuovere Draghi”. Il leader M5S attacca poi Di Maio: “I sondaggi non gli danno neppure l’1%, lasciamolo alla sua fortuna politica”. Il leader di Insieme per il Futuro, ospite di Maria Latella: “L’80% delle bollette pagato dallo Stato? Sicuramente è un costo che ci possiamo permettere perché lo Stato sta incassando di più per l’effetto dell’Iva e delle accise”. Bonino a “Casa Italia” il nuovo format di Sky TG24: “Draghi sta convincendo l’Europa sul prezzo del gas”.