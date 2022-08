Il diritto di tappo

Capita scegliendo un menù al ristorante d’imbattersi nella voce Diritto di tappo, seguito dal prezzo, che prevede la possibilità per il cliente di portare il vino acquistato altrove, pagando una somma. Appare negli Stati Uniti intorno alla metà del XX secolo, soprattutto in California, dove il ricarico delle bottiglie è alto. In seguito si diffonde anche in Canada, Nuova Zelanda, Australia e anche nei Paesi anglosassoni.

Attualmente appare con un impatto minore in Italia, non sempre scelto dai ristoratori, che spesso investono proprio nelle degustazioni dei vini pregiati. Il costo stabilito dal ristoratore varia in Italia dai 5-10 euro, che copre l’apertura della bottiglia e il servizio.

In inglese è noto come BYOB (bring your own booze), la tassa sulla stappatura o con il termine corkage fee, che nasce per offrire la possibilità agli intenditori di portare i loro vini pregiati al ristorante o nelle feste private, non presenti nella carta dei vini.

Il diritto di portare i propri alcolici può diventare un’alternativa per un modo nuovo di intendere la ristorazione. A cui si può aggiungere il doggy bag, cioè la possibilità di portare gli avanzi a casa, senza imbarazzo, ma in una economica consuetudine per diminuire gli sprechi.

L’importante comunque è che il vino domini la tavola, come ricordano le parole dei grandi, da quelle poetiche di Orazio a quelle ironiche e brille di Johnny Depp.

Guarda la neve che imbianca tutto il Soratte e gli alberi che gemono al suo peso, i fiumi rappresi nella morsa del gelo. Sciogli questo freddo, Taliarco, e aggiungi legna al focolare; poi versa vino vecchio da un’anfora sabina. Lascia il resto agli dei. Orazio

Ho dieci tatuaggi, credo. Il più famoso è quello che diceva “Winona forever” di quando ero fidanzato con Winona Ryder. L’ho fatto cambiare in “Wino forever” (ubriaco per sempre), che mi sembrava più adatto a me.

Johnny Depp