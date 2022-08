Elezioni: in Forza Italia c’è il problema Casellati

Centrodestra alla stretta finale sulle liste, con la scadenza fissata per domani alle 20. Tremonti: “Mi candiderò con Fratelli d’Italia”.

Intanto non si placano le polemiche in Forza Italia per lo spostamento della presidente del Senato Casellati dai collegi uninominali in Veneto a quelli in Basilicata.

Nel frattempo, sempre nella regione lucana, ha rinunciato alla sua candidatura Raffaele La Regina, ex capolista del Partito Democratico, dopo la bufera intorno ai suoi tweet contro lo Stato di Israele. Al suo posto i dem indicano Amendola, che lascia il collegio Campania a Filippo Sensi.

Il centrodestra ha attaccato il Pd per quello che definisce “un altro caso di antisemitismo”. Conte apre ai dem: “Governare con loro in futuro? Ci può stare”. Poi rettifica: “Mie parole travisate, allo stato attuale con loro neanche un tavolo di dialogo” Nel terzo polo, sarà Boschi capolista in Calabria.

l presidente della Lazio, Claudio Lotito, è candidato per Forza Italia al Senato mentre nella stessa regione, per la Camera, correrà il segretario dell’Udc, Lorenzo Cesa. Lo si apprende da fonti del centrodestra.