Elezioni, forse oggi fumata bianca per il Terzo Polo

Prove tecniche di Terzo Polo: “Ci vediamo con Calenda e si decide”, ha detto Renzi. “Se si fa l’accordo bisogna capire qual è la prospettiva”, ha spiegato il leader di Italia Viva. “Sono pronto a fare un passo indietro sulla leadership”, ha poi precisato.

“Cottarelli sarà una delle principali punte di diamante della campagna elettorale. Abbiamo intenzione di fare sì che la sua candidatura sia visibile e forte”. Così Enrico Letta, presentando con +Europa la candidatura dell’economista. “E’ evidente che Giorgia Meloni sta cercando di cambiare immagine, di riposizionarsi e di ‘incipriarsi’, ha poi detto il leader del Pd.

Da Letta misoginia”, la replica della leader di Fratelli d’Italia. Anche giustizia e ambiente nel programma del centrodestra. Flat Tax nei primi 100 giorni. Salvini promette il nucleare in 7 anni. E Fratelli d’Italia vuole rinegoziare il Pnrr. In dirittura d’arrivo anche l’intesa per la ripartizione dei seggi: dovrebbero aumentare fino a sedici i candidati riservati ai partiti centristi. Berlusconi annuncia la sua candidatura al Senato.

Tajani sul Terzo Polo

“Renzi-Calenda? Non si sa questi matrimoni quando iniziano e quando finiscono. E’ un voto inutile quello che si può dare al terzo polo. Terzo perché arriva terzo, dopo il centrodestra e il centrosinistra”. Lo ha detto a ‘Controcorrente’ su Rete 4 il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. “Non è possibile allearsi con persone litigiose come Calenda, insulta tutti… L’Italia ha bisogno di persone serie, che una volta che hanno preso un impegno lo mantengono”, osserva poi l’esponente azzurro.