Il centrodestra programma l’intesa sulla bozza dell’accordo

Calenda lavora per un accordo con Italia Viva di Renzi.

Estensione della flat tax per le partite Iva fino a 100mila euro di fatturato ma anche flat tax su incremento di reddito rispetto alle annualità precedenti con la prospettiva di ulteriore ampliamento per famiglie e imprese. Sono solo due dei punti contenuti nella bozza dell’accordo raggiunto all’interno del centrodestra. Adesso spetterà ai leader della coalizione approvarlo.

In dirittura d’arrivo anche l’intesa per la ripartizione dei seggi: dovrebbero aumentare fino a sedici i candidati riservati ai partiti centristi. Matteo Salvini intanto risponde a Meloni: “Chi prende voto in più sarà premier”. Berlusconi: “Mille euro agli apprendisti e no a nuovi deficit”.

Il leader di Azione, Carlo Calenda: “Spero che nasca il terzo polo, ci sono le condizioni. Una discussione con Italia Viva è in corso ma l’accordo non c’è ancora”. Renzi: “Se vuole noi ci siamo. Io e Carlo insieme faremmo il botto”. Parlamentarie M5S: Rocco Casalino e Alessandro Di Battista rinunciano alla candidatura. L’ex 5 Stelle: “Grillo padre e padrone, io non ci sto”.

“Di Battista è una persona che considero un interlocutore autentico e leale” e “rispetto la sua scelta” di non candidarsi. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte. “Non condivido tutte le sue opinioni ma posso garantire che il Movimento continua la sua azione sulla base dei suoi principi ispiratori”, ha aggiunto.