Fileni al fianco di FestAmbiente: il festival che celebra ambiente, sostenibilità e futuro

Dal 3 al 7 Agosto in Maremma va in scena l’ Ecofestival europeo con rigorosi parametri di sostenibilità, nel completo rispetto dell’ambiente e dell’uomo.

FestAmbiente è la manifestazione nazionale organizzata dall’associazione Legambiente da ben 30 anni e si tratta dell’Ecofestival più atteso dell’estate: cultura, cinema, mostre, intrattenimenti e laboratori per bambini, ma anche incontri con ampio spazio a dibattiti e conferenze, sana alimentazione, benessere; queste le parole chiave della kermesse Festambiente in scena dal 3 al 7 Agosto a Rispescia (Gr), alle porte del parco della Maremma.

Il territorio Maremmano, per 5 giorni, si trasformerà in un’agorà sostenibile con al centro la politica nazionale e vedrà la presenza di ministri, parlamentari, sindaci, imprese, giornalisti e rappresentanti dell’associazionismo.

Sarà mantenuta la formula delle ultime due edizioni: spazio quindi agli incontri e alla riflessione collettiva. Innovazione rinnovabile, sostenibilità ambientale e comunità energetiche saranno le parole chiave al centro di questa edizione.

Obiettivo del progetto è riuscire ad organizzare un evento limitando l’impatto sull’ambiente tenendo quindi conto di molteplici parametri di ecosostenibilità, compendo le emissioni di co2. grazie al supporto diAzzero co2, attraverso l’acquisto di crediti di emissione sul mercato volontario provenienti dal progetto di compensazione di produzione della carbonella riciclata in Cambogia.

La ristorazione proposta nel corso della kermesse, comprende prodotti biologici, di filiera corta, tipici della maremma con un’attenzione particolare alla valorizzazione dei prodotti agricoli di eccellenza.Un’area di tre ettari divisa in quartieri tematici, in cui il cibo sano, bio e di qualità è uno dei protagonisti assoluti con un padiglione interamente dedicato, che valorizza le straordinarie eccellenze del paese.

Fileni, gruppo agro alimentare marchigiano, terzo player nazionale nel settore delle carni avicole, è partner della manifestazione e sarà presente con una selezione di prodotti biologici e con una importante presenza comunicativa all’interno del Padiglione Agroecologia.

Roberta Fileni, videpresidente del gruppo, giovedi 4 Agosto, parteciperà alla tavola rotonda dal titolo: “ La sfida ai cambiamenti climatici della filiera agricola italiana. Agroecologica circolare, PAC 2023-2027 e buone pratiche di innovazione per lo sviluppo sostenibile del Paese”.

“E’ un piacere partecipare a FestAmbiente e affrontare temi così reali e concreti per la crescita e sviluppo sostenibile del paese e così vicini al nostro purpose aziendale– sottolinea Roberta Fileni– Questa è un’occasione importante per celebrare anche l’accordo che Fileni ha stretto con Legambiente per affrontare in maniera condivisa le numerose sfide che ci aspettano nel prossimo futuro in merito alla transizione ecologica e per combattere la crisi climatica”.

A coordinare il tavolo sarà Francesco Loiacono direttore de La Nuova Ecologia. Tra i relatori oltre a Roberta Fileni si confronteranno Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente, Angelo Gentili responsabile nazionale Legambiente agricoltura, Stefano Patuanelli Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, Gianpaolo Vallardi presidente Commissione agricoltura del Senato, Susanna Cenni vicepresidente Commissione agricoltura della Camera. Interverranno Angelo Frascarelli presidente ISMEA, Arturo Santini presidente Alce Nero, Claudio Gallerani Presidente COPROB, Dora Iacobelli direttrice Area progetti e formazione Coopfond e CdA Gruppo Bonterre, Pierluigi Romiti direttore comunicazione marketing commerciale IBF Servizi, Giovanni Zucchi AD Oleificio Zucchi, Maria Grazia Mammuccini presidentessa FederBio, Nicola Bertinelli presidente Consorzio Parmigiano Reggiano, Roberta Fileni vicepresidente del gruppo Fileni.