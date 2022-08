Dl Aiuti Bis, nuovi interventi per 17 miliardi

Il Governo vara il Decreto Aiuti Bis, nuovi interventi per 17 miliardi. Proroga degli sconti su bollette e benzina, rivalutazione delle pensioni e taglio del cuneo più alto delle attese.

Ma anche risorse per la siccità, aiuti per l’ex Ilva, tutele per i consumatori più vulnerabili. “Un provvedimento di proporzioni straordinarie”, ha detto Mario Draghi: “La mia agenda è la credibilità”.

Centrosinistra alle prese con il nodo alleanze dopo l’intesa con Calenda. Letta si dice ottimista dopo l’incontro con Sinistra Italiana e Verdi: la decisione entro due giorni. Il centrodestra al lavoro sulla bozza del programma elettorale. Salvini da Lampedusa torna a cavalcare il tema migranti e sfida Meloni: “la Lega avrà più voti”.

Il 25 settembre si voterà anche per le Regionali in Sicilia. Musumeci ha ‘formalizzato’ così la chiusura anticipata della legislatura che consentirà di accorpare le elezioni regionali con le Politiche. Parte la caccia ai candidati.

L’esecutivo “rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti”, ha spiegato il Quirinale in una nota. Il compito principale è quello di garantire la continuità amministrativa.