Elezioni: intesa tra Pd, Azione e + Europa

Fumata bianca al vertice alla Camera tra Pd, Azione e +Europa. Letta: “L’accordo è un passo che rende queste elezioni contendibili”. Calenda: “Oggi si riapre totalmente la partita”. La delegazione della Sinistra Italiana si incontrerà domani alle 15.00 con il segretario dem per “verificare se ci sono ancora le condizioni per un’alleanza”.

Intanto il leader vede anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla Farnesina. Renzi verso una corsa in solitaria: “Vogliono perdere”. Conte: “In bocca al lupo alla nuova ammucchiata”. Tajani: “Azione getta la maschera, è quinta colonna del Pd”. Intanto, altra giornata di riunioni per la coalizione di centrodestra: vertice tecnico per trovare la quadra sui collegi uninominali e incontro sulla lista unica per la circoscrizione estero.

Nobili (Iv): “Pd-Azione alleati con nemici Nato, Draghi e Ue”

“Oggi a Montecitorio abbiamo votato un atto storico: l’adesione di Svezia e Finlandia alla Nato, contro la Russia di Putin. Lo vedete quel voto contrario? E’ Nicola Fratoianni. Come fanno Pd e Azione ad allearsi con i nemici della Nato, di Draghi, dell’Europa? Lo scrive su Twitter Luciano Nobili, deputato di Italia Viva, postando la foto del risultato del voto sul tabellone elettronico della Camera.