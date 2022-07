Elezioni, Carfagna e Gelmini convergono in Azione

Mara Carfagna e Mariastella Gelmini, parlamentari appena uscite da Forza Italia, sono approdate in Azione, il partito di Carlo Calenda. “Questa è stata una scelta sofferta e ponderata – ha affermato il ministro degli Affari Regionali – ma di cui sono straconvinta”.

Il ministro del Sud Carfagna ha invece detto di avere “la certezza di trovarmi in un partito in cui nessuno si sognerà di tramare con la Russia o con la Cina ai danni del governo in carica”. Duro commento del coordinatore di FI Antonio Tajani: “Hanno tradito gli elettori”.

Non ci saranno deroghe al limite dei due mandati nel M5S. Il leader Conte lo avrebbe già comunicato ai vertici del Movimento, secondo quanto confermano fonti parlamentari. Tra gli esclusi dalle liste del 25 settembre il presidente della Camera Fico, l’ex ministro della Giustizia Bonafede, la vicepresidente del Movimento Taverna e l’ex capo politico Crimi. In tutto sono circa 50 i parlamentari uscenti che non saranno ricandidati.

Contro l’ipotesi di alcune deroghe si è schierato fino all’ultimo il garante dei Cinque Stelle, Beppe Grillo. Intanto Renzi avverte Letta: “Se il Pd non ci vuole è per rancori personali”. Il leader dem: “Coalizione in pochi giorni, pronto a confronto Meloni”. Berlusconi nega di aver incontrato l’ambasciatore russo e di aver avuto conversazioni telefoniche con lui.

Ronzulli (FI): “Incoerente chi passa da altra parte del campo”

“Stupisce la semplicità con la quale chi è stato dirigente, parlamentare e ministro di Forza Italia, oltretutto più di una volta, oggi cambia casacca per sposare le cause della Sinistra e dei suoi alleati. E ancora più sorprendente è la serenità con la quale ‘i nuovi acquisti di Azione’ si sono resi complici delle volgari bordate e delle offese che Calenda, con il suo solito fare da primo della classe, ha riservato a Forza Italia e, soprattutto, al Presidente Berlusconi. Le scelte politiche di ciascuno sono senza dubbio legittime, ma non per questo coerenti, nonostante le ricostruzioni pittoresche fatte da chi tenta di mascherare il proprio trasformismo con una scelta nell’interesse di un paese”. Così la vicecapogruppo di Fi al Senato Licia Ronzulli.