La Meloni avverte: “Senza accordo sul premier, alleanza cdx inutile”

Salvini: "Decide chi ha più voti".

Coalizioni senza pace a due mesi dal voto. Meloni avverte il centrodestra: ‘Senza accordo sulla premiership l’alleanza per governare insieme è inutile’. ‘Chi ha un voto in più indica il premier’, afferma Salvini. Calenda presenta con Bonino il Manifesto del fronte repubblicano, apre a Letta (‘è una persona seria’), chiude a Di Maio e accoglie Gelmini: ‘Come premier c’è solo Draghi’. ‘Il tema non è in agenda’, risponde il Pd.

Forza Italia perde altri pezzi: lasciano le deputate Annalisa Baroni e Giusy Versace e l’assessore lombardo Mattinzoli. Fontana avvia una verifica per sostituirlo. Zingaretti è pronto a candidarsi al Parlamento, il Lazio verso il voto nel 2023: ‘Si riproponga il campo largo per vincere’, dice il presidente della Regione. Intanto Annalisa Baroni e Giusy Versace lasciano FI. Il Pd convoca la direzione nazionale oggi alle 9.

“Siamo convinti” che “si possa giocare una partita” con Giorgia Meloni, “che può rappresentare in modo adeguato, serio e credibile il nostro Paese a livello nazionale e internazionale”. “Fratelli d’Italia gioca una partita di coerenza dopo quattro anni e mezzo condotti all’interno del Parlamento”: “questo è il momento decisivo di cui avrebbe avuto bisogno anche in anticipo, perché gli italiani avrebbero avuto bisogno di un governo omogeneo e coeso non da adesso, ma da molti anni”.

Lo ha detto l’europarlamentare Raffaele Fitto a margine della convention di Fratelli d’Italia che si sta svolgendo a Giovinazzo (Ba). “Siamo reduci da una legislatura nella quale abbiamo visto diversi governi, con diverse formule politiche, non in grado di risolvere i problemi degli italiani – ha spiegato. Il centrodestra deve recuperare tutti gli elementi di compattezza, con criteri che sono consolidati per affrontare questa campagna elettorale, ma soprattutto per dare garanzia sui prossimi cinque anni di governo del Paese”. “Io – ha concluso Fitto – sono in campo al 100 per cento a prescindere da quello che farò personalmente”.