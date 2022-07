Dopo la crisi di Governo vertice centrodestra

La campagna elettorale è già iniziata.

La campagna elettorale per le elezioni politiche del 2022 è già iniziata. Dopo le dimissioni di Draghi e lo scioglimento delle Camere da parte del presidente Mattarella, la data decisa per il voto è il 25 settembre. Berlusconi ignora il caos in Forza Italia e si riprende la scena politica. “Nel nostro programma c’è l’aumento delle pensioni ad almeno 1.000 euro al mese”, dice il Cavaliere, che aggiunge “c’è l’impegno a piantare ogni anno almeno un milione di alberi”.

E il suo vice Tajani annuncia: “l’ex premier si candida certamente al Senato”. Intanto è lite nelle coalizioni per i collegi uninominali. FdI punta i piedi nel centrodestra. La Lega serra i ranghi in vista delle elezioni e si ricompattano i governatori. La prossima settimana un altro vertice del centrodestra.

Sul fronte opposto, Il Pd cerca nuovi alleati, dopo la tensione e l’addio al M5S per la caduta del governo Draghi, ma arriva lo stop a Renzi. E si accende il centro. Il leader di Azione Calenda con +Europa punta al 20%. Dopo le polemiche degli ultimi giorni tra governisti e non, M5S congela la scissione, ma resta il nodo del terzo mandato. Restando lo sbarramento, tanti pentastellati sarebbero a fine corsa. E per il presidente del Movimento Conte è in salita il capitolo delle alleanze.