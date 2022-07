Voto di fiducia al premier Draghi, Conte: “Metta in agenda priorità M5S”

Accordo Casellati-Fico: il premier si presenterà prima al Senato e poi alla Camera.

Il leader Giuseppe Conte al termine dell’assemblea M5S: “Draghi metta le nostre priorità nell’agenda del Governo”. E aggiunge: “Mai chiesto un posto nell’esecutivo”. Nel frattempo, intesa raggiunta tra il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, e quello della camera, Roberto Fico: le comunicazioni del premier e il successivo dibattitto sulla fiducia con relativo voto partiranno mercoledì da Palazzo Madama.

Il pentastellato Crippa: “Sì alla fiducia e basta propaganda”. Intanto Matteo Salvini e Silvio Berlusconi liquidano come “incompetenti e inaffidabili” i Cinque “Stelle. Oltre 1.500 le firme dei sindaci italiani alla lettera che invita il presidente del Consiglio a restare per garantire stabilità all’Italia. Intanto prosegue la sua missione in Algeria per siglare un’intesa sul gas.

M5S, Conte: “Direttivo camera rispetti linea gruppo”

“Chi nel direttivo della Camera ha sue convinzioni pregiudiziali e non condivide la linea del gruppo assicuri rispetto del proprio ruolo, dei compiti di ufficio, nel rispetto di tutti. C’è una notte per pensarci, decisioni che vanno in direzione di una diversa prospettiva siano dichiarate per tempo, per correttezza verso tutti”. Lo ha detto Giuseppe Conte chiudendo l’assemblea dei gruppi parlamentari M5S.

“Rispetto qualche opinione dissenziente espressa al nostro interno, nonostante una linea chiara appoggiata dalla stragrande maggioranza dei colleghi. Se ci sono persone che vogliono lasciare mi dispiace, non sarebbe a cuor leggero per me come leader, ma c’è bisogno di chiarezza. Se qualcuno ritiene di non poter condividere un percorso così partecipato e condiviso, faccia la propria scelta in piena libertà, in maniera chiara, subito e senza ambiguità”. Lo ha detto Giuseppe Conte, chiudendo l’assemblea dei gruppi parlamentari del M5S.