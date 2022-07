Premio giornalistico a Beppe Spatola

Martedì 12 luglio alle ore 12 in Sala Albertoni al 25° piano, su proposta della Vice Presidente della Commissione Sanità Simona Tironi condivisa dal Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, la Vice Presidente del Consiglio regionale Francesca Brianza consegnerà a nome del Consiglio regionale un riconoscimento (Medaglia Brescia + Catalogo 50° Palazzo Pirelli) al giornalista Giuseppe Spatola, Vice Presidente dell’Associazione Gruppo Cronisti della Lombardia.

Il riconoscimento è motivato dall’impegno profuso costantemente da Spatola già dal febbraio del 2020, con lo scoppio della pandemia, che ha visto il giornalista subito in prima fila, poi ammalarsi, seguendo anche da isolato l’evolversi dell’emergenza, quindi proseguire una capillare attività informativa con un libro ed oltre 1000 articoli pubblicati per raccontare come Brescia e l’intera Lombardia hanno reagito al Covid nelle varie fasi. Il lavoro quotidiano del giornalista ha cercato di contenere il diffondersi di fake news, permettendo ai residenti di avere il quadro della situazione sempre aggiornato e aderente alla realtà. Un lavoro che non è ancora finito visto che ogni giorno Giuseppe Spatola cura la pagina dedicata a contagi, numeri e Covid del Bresciaoggi diramando un bollettino quotidiano che entra casa per casa da circa 30 mesi.

Il riconoscimento al cronista Spatola è da intendersi simbolicamente esteso a tutti i cronisti lombardi che durante la pandemia sono rimasti in prima linea tanto quanto i sanitari e le forze dell’ordine con l’unico scopo di informare correttamente la popolazione. E diversi sono i giornalisti morti di Covid durante l’espletamento del loro lavoro, dei quali Spatola darà contezza durante l’incontro.

Con lui sarà presente in Sala Albertoni anche il Presidente del Gruppo Cronisti Fabrizio Cassinelli, Francesco Tartara probiviri dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti e il Vice Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia Francesco Caroprese.

A rappresentare il Consiglio regionale, con la Vice Presidente Francesca Brianza, interverrà la Consigliere Simona Tironi.