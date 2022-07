Aborto, la risoluzione è stata approvata a Strasburgo con 324 sì, 155 no e 38 astenuti

In una risoluzione non legislativa sulla sentenza della Corte Suprema degli Usa che ha abolito il diritto di abortire negli USA, il Parlamento europeo chiede di inserire il diritto all’aborto nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE. La risoluzione è stata approvata a Strasburgo con 324 sì, 155 no e 38 astenuti.

I deputati affermano che andrebbe presentata al Consiglio una proposta di modifica dell’articolo 7 della Carta, poiché “ogni persona ha diritto all’aborto sicuro e legale” e attendono che il Consiglio europeo si riunisca per convocare una Convenzione per la revisione dei trattati, come già ribadito il 9 giugno.

Gli europarlamentari esprimono piena solidarietà e sostegno alle donne e alle ragazze negli Stati Uniti, a tutti coloro che sono coinvolti nella prestazione e nella promozione del diritto e dell’accesso all’assistenza legale e sicura all’aborto in circostanze così difficili, e chiedono al Congresso degli Stati Uniti di approvare un progetto di legge che tuteli l’aborto a livello federale, dopo che la Corte Suprema ha invalidato la sentenza Roe versus Wade.

La vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picerno si è detta “orgogliosa di aver presieduto la sessione plenaria durante la quale il Parlamento Europeo ha approvato la risoluzione di condanna contro la decisione della Corte Suprema USA sul diritto all’aborto. L’aborto sicuro e legale è un diritto”.

I deputati hanno espresso anche preoccupazione per un possibile aumento del flusso di denaro per finanziare gruppi anti-genere e anti-scelta nel mondo, anche in Europa, ed esortano i Paesi Ue a depenalizzare l’aborto, a eliminare e combattere le rimanenti restrizioni giuridiche, finanziarie, sociali e pratiche in alcuni Stati membri.

I Paesi Ue , secondo l’Aula, dovrebbero garantire l’accesso a servizi di aborto sicuri, legali e gratuiti, a servizi di assistenza sanitaria prenatale e materna, alla pianificazione familiare volontaria, a servizi adatti ai giovani, nonché alla prevenzione, al trattamento e al sostegno nella lotta all’Hiv, senza discriminazione alcuna.