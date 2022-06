M5S, convocato il Consiglio nazionale. C’è anche Grillo

In una riunione via Zoom del Consiglio nazionale del M5S, convocato dal presidente Giuseppe Conte per alcune comunicazioni, al termine della settimana che ha visto l’addio di Luigi Di Maio. Collegato anche Beppe Grillo, che scherza: “Ho aderito a una nuova religione… l’altrovismo”.

Secondo quanto si apprende da ambienti del Movimento, sulla possibilità di prevedere “deroghe” al tetto ai due mandati potrebbe esserci anche un’apertura del fondatore e garante del Movimento.

Sono in programma per oggi pomeriggio e martedì mattina una serie di incontri di Grillo con i parlamentari 5 stelle.

Oggi dalle 17 vedrà i componenti delle commissioni Lavoro e Cultura e, a seguire, quelli di Attività produttive e Bilancio per chiudere entro le 20 con i componenti della Trasporti e Politiche Ue. Martedì mattina dalle 9 vedrà i parlamentari della Finanze e dell’Ambiente, poi degli Affari Costituzionali e Giustizia, successivamente di Esteri e Difesa per chiudere entro le 13 con gli incontri con i componenti di Agricoltura e Affari Sociali.